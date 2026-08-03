Najnowszy sondaż ujawnia prawdziwe poparcie dla PiS po rozłamie! Za plecami czai się Konfederacja

Zawirowania w PiS wpłynęły na poparcie formacji? Z nowego sondażu partyjnego przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Polsat News wynika, że najwyższym poparciem wśród Polaków cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska. Na KO chciałoby zagłosować 27,5 proc. wyborców. Drugie miejsce niezmiennie należy do Prawa i Sprawiedliwości, partię Jarosława Kaczyńskiego popiera obecnie 16,9 proc. osób, ale prezes PiS nie ma powodów do radości. Ponieważ znajdująca się na trzecim miejscu Konfederacja dosłownie czai się tuż za plecami Prawa i Sprawiedliwości, w sondażu uzyskała ona wynik 14,4 proc.

Kolejne miejsce w sondażu należy do Konfederacji Korony Polskiej, którą wybrało 9,4 proc. głosujących, natomiast za nią znalazł się Rozwój Plus, czyli formacja Mateusza Morawieckiego. Cieszy się ona już teraz poparciem na poziomie 7,8 proc., co dobrze wróży na przyszłość.

Dalsze miejsca zajęły takie ugrupowania jak: Lewica z wynikiem 7,6 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chciałoby zagłosować 4 proc. Polaków, Partia Razem, którą popiera 2,3 proc. osób oraz Polska 2050 - uzyskała ona wynik na poziomie 1,4 proc. Z sondażu wynika także, że 8,8 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Jeśli chodzi o deklaracje dotyczące frekwencji to teraz 64,4 proc. deklaruje chęć udziału w wyborach, a 35,6 proc. osób przyznało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1000 osób w dniach 29.07-2.08.2026.

Co ciekawe, jeśli chodzi o formację Morawieckiego, to w niedawnym badaniu Instytutu Badań Pollster, pytaliśmy, z kim Mateusz Morawiecki powinien w przyszłym roku tworzyć wspólne listy wyborcze. Jak się okazało, zdaniem Polaków, najlepiej, gdyby zdecydował się na samodzielny start Rozwoju Plus.

CZYTAJ TEŻ: Pierwszy taki sondaż po rozłamie w PiS. Morawiecki zmieni układ sił na prawicy?

Kilka dni temu odbyło się pierwsze wydarzenie związane z tą inicjatywą, czyli grill połączony z debatami o gospodarce, demografii i przyszłości Polski. Były premier najwidoczniej poczuł moc, bo już zapowiedział, że jesienią zorganizowana zostanie wielka konwencja Rozwoju Plus. - Spotkajmy się jeszcze liczniej. Pokażmy siłę, jedność i determinację. Rozpocznijmy wspólnie kolejny etap marszu po zwycięstwo - przekazał polityk. Data konwencji nie jest przypadkowa, a to 15 października, czyli trzecia rocznica wyborów parlamentarnych z 2023 roku

8