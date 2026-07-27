Pierwszy taki sondaż po rozłamie w PiS. Morawiecki zmieni układ sił na prawicy?

Pierwszy taki sondaż po rozłamie w PiS.

Start formacji „Rozwój Plus” zabiera głos przede wszystkim Prawu i Sprawiedliwości, obniżając jego wynik i zwiększając przewagę KO nad PiS do ponad 10 pkt. proc.

Pojawienie się „Rozwoju Plus” spycha Partię Razem poniżej progu wyborczego, podczas gdy Trzecia Droga w obu wariantach pozostaje poza Sejmem.

W pierwszym wariancie badania, przy tradycyjnym podziale sił na scenie politycznej, liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, zdobywając 32,75 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,14 proc., co oznacza dystans ponad 8,6 pkt. proc. do ugrupowania rządzącego.

Trzecią siłą w parlamentarnym zestawieniu staje się Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,85 proc.), a bardzo wysokie poparcie notuje także osobnokandidująca Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,62 proc.). Do Sejmu weszłaby również Nowa Lewica z wynikiem 8,10 proc.

Na granicy progu wyborczego balansuje Partia Razem (4,99 proc.), natomiast poniżej 5 proc. progu znalazły się ugrupowania wchodzące w skład dawnej Trzeciej Drogi — Polskie Stronnictwo Ludowe (3,94 proc.) oraz Polska 2050 Szymona Hołowni (2,09 proc.).

Poparcie dla „Rozwoju Plus”

Gdy ankietowanym zaprezentowano zmodyfikowaną listę, zawierającą hipotetyczny start stowarzyszenia lub partii Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, układ sił uległ odczuwalnej korekcie. Formacja byłego szefa rządu uzyskała 4,90 proc. głosów, co plasuje ją o włos od progu wyborczego.

PiS traci najwięcej na wejściu do gry projektu Mateusza Morawieckiego. Poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego spada o 2,62 pkt. proc., z 24,14 proc. do 21,52 proc. Pokazuje to, że potencjalny elektorat formacji Rozwój Plus wywodzi się bezpośrednio ze skrzydeł dotychczasowej Zjednoczonej Prawicy.

Z kolei KO w drugim wariancie traci niecały punkt procentowy, uzyskując spadek o 0,99 pkt. proc. Utrzymuje jednak bezpieczną pozycję lidera z wynikiem 31,76 proc. i jednocześnie powiększa swoją przewagę nad PiS do ponad 10 pkt. proc.

Ciekawy efekt pojawia się także w rejonie progu wyborczego. Pojawienie się nowej inicjatywy spycha Partię Razem poniżej wymaganej granicy, powodując spadek z 4,99 proc. na 4,73 proc., podczas gdy Rozwój Plus ociera się o wejście do Sejmu z wynikiem 4,90 proc.

Po prawej stronie sceny politycznej zmiany są niewielkie. Ugrupowanie Grzegorza Brauna delikatnie zyskuje, notując wzrost o 0,44 pkt. proc., natomiast główna Konfederacja minimalnie traci, notując spadek o 0,45 pkt. proc.

Spór na prawicy

Wyniki badania wpisują się w rosnące napięcie wewnątrz PiS wokół inicjatyw powoływanych przez poszczególne frakcje. Powstanie stowarzyszenia Rozwój Plus, skupionego wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego, spotkało się z chłodną reakcją ze strony władz przy Nowogrodzkiej i uchwałami zabraniającymi łączenia członkostwa w PiS z uczestnictwem w zewnętrznych organizacjach politycznych.

Sondaż pokazuje realny dylemat dla sztabowców na prawicy. Samodzielny start środowiska Morawieckiego grozi dalszą fragmentacją elektoratu konserwatywnego i obniżeniem wyniku samego PiS w okolice 20 proc. Jednocześnie wynik na poziomie niemal 5 proc. dowodzi, że byłemu premierowi udaje się skupić wokół siebie własny rozpoznawalny kapitał polityczny, z którym władze partyjne muszą się liczyć.

Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

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