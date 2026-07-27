Skarbnik PiS stawiał Kaczyńskiego za wzór we wpłatach. Tymczasem prezes dopiero teraz wpłacił większą sumę

Problemy finansowe PiS rozpoczęły się w 2024 roku po odrzuceniu przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdań partii, co skłoniło ją do apeli o wpłaty.

Prezes Jarosław Kaczyński wpłacił na partię 14 tys. zł w tym roku, a wpłaty dokonał w lipcu.

Kilka miesięcy temu skarbnik Henryk Kowalczyk zachęcał innych, by brali z niego przykład.

Wśród innych znaczących darczyńców znaleźli się Piotr Muller (17,5 tys. zł), Arkadiusz Mularczyk (ponad 60 tys. zł), małżonkowie Andrzej Gwiazda i Joanna Duda-Gwiazda (po niemal 70 tys. zł) oraz Grzegorz Bierecki (50 tys. zł).

Problemy PiS zaczęły się w 2024 roku, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podjęła drastyczne decyzje o odrzuceniu sprawozdań finansowych – najpierw komitetu wyborczego z wyborów parlamentarnych, a następnie rocznego sprawozdania samej partii. Powodem były nieprawidłowości w finansowaniu kampanii, które PKW wyceniła na miliony złotych. Zaczęły się więc apele skierowane nie tylko do wyborców i sympatyków PiS o wpłaty, ale też do własnego środowiska. Pytany kilka miesięcy temu o sprawy wpłat skarbnik Prawa i Sprawiedliwości, Henryk Kowalczyk, komentował w "Super Expressie": - Bierzcie przykład z prezesa Kaczyńskiego! Pan prezes wpłaca bardzo regularnie, jest niemalże liderem wśród wpłacających.

Prezes Jarosław Kaczyński od czasu do czasu nawołuje swoich ludzi, by wpłacali. A jak sam się wywiązuje z wpłat? Według rejestru wpłat na 2026 rok Jarosław Kaczyński dosłownie w zeszłym tygodniu przelał na partię 14 tys. zł.

Jak prezentują się inni? Regularnie wpłacał Piotr Muller, który należy do stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego. W sumie w tym roku przelał na PiS 17,5 tys. zł. Ponad 60 tys. przekazał w sumie w tym roku Arkadiusz Mularczyk. Z osób, które nie są politykami, a wpłaciły wysokie sumy są małżonkowie Gwiazdowie. Oboje, czyli Andrzej Gwiazda i Joanna Duda-Gwiazda przelali na PiS po niemal 70 tys. zł. Sporo, bo 50 tys. zł przelał też na Prawo i Sprawiedliwość Grzegorz Bierecki.

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