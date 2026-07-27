Nie takiego początku tygodnia chciał Zbigniew Ziobro. Te wieści są dla niego fatalne

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-27 12:22

Sensacyjna informacja wstrząsnęła polską sceną polityczną w poniedziałek 27 lipca 2026 roku. Jak dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, w źródłach zbliżonych do śledztwa, skierowano właśnie wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, Zbigniewa Ziobry, ze Stanów Zjednoczonych. To ruch, który może całkowicie zmienić bieg wydarzeń w głośnej sprawie Funduszu Sprawiedliwości, gdzie polityk jest podejrzany o poważne nieprawidłowości. Czy to oznacza, że dni swobody prominentnego polityka PiS są policzone, i czy amerykański wymiar sprawiedliwości przychyli się do prośby polskich śledczych?

Zbigniew Ziobro
Autor: Hojny Artur / Super Express

Czy Polska dostanie Ziobrę? Europejski Nakaz Aresztowania nie pomógł

Sprawa Zbigniewa Ziobry od miesięcy stanowi jeden z najbardziej palących tematów w polskiej polityce i mediach. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny usłyszał zarzuty w toczącym się śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. W lutym bieżącego roku sąd rejonowy wydał zgodę na jego aresztowanie, co otworzyło drogę do wystawienia za politykiem listu gończego. To był pierwszy, poważny sygnał, że prokuratura nie zamierza odpuszczać w dążeniu do pociągnięcia do odpowiedzialności osób zamieszanych w tę sprawę.

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Wcześniej prokuratura podjęła próbę sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do kraju, składając wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Dokument ten miał umożliwić zatrzymanie i przekazanie polityka z dowolnego kraju Unii Europejskiej. Jednakże, warszawski sąd okręgowy, w lipcu tego roku, odmówił wydania ENA, co stanowiło istotne utrudnienie dla śledczych i pozwoliło politykowi na kontynuowanie pobytu poza granicami Polski.

Ziobro szukał azylu na Węgrzech. Jak trafił do USA?

Zanim jeszcze sąd wydał decyzję o areszcie, Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, gdzie, jak sam informował, uzyskał międzynarodową ochronę od rządu Viktora Orbana. Ta informacja była szeroko dyskutowana i budziła zdziwienie, zważywszy na charakter zarzutów. Jednakże, 10 maja bieżącego roku, po przegranych przez Orbana wyborach, Ziobro nagle ogłosił, że znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Podkreślał wówczas, że nie uciekł z Polski, a jego pobyt za oceanem jest legalny, oparty na dokumencie przyznanym mu wraz z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech.

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To nagłe przeniesienie się do USA wywołało kolejną falę spekulacji. Już wtedy obecny szef Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Waldemar Żurek, zapowiadał, że prokuratura rozważy złożenie wniosku o ekstradycję. Losy węgierskiego azylu Zbigniewa Ziobry i jego bliskich również były burzliwe. W początkach lipca informowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy nie tylko Zbigniewowi Ziobrze, ale także jego żonie, Patrycji Koteckiej-Ziobro, oraz Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, który również jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. 

Galeria poniżej: Ziobro wyjechał do USA, a wokół schodów jego domu już rosną chwasty

Ziobro wyjechał do USA, a ...
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