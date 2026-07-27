Nie takiego początku tygodnia chciał Zbigniew Ziobro. Te wieści są dla niego fatalne

Czy Polska dostanie Ziobrę? Europejski Nakaz Aresztowania nie pomógł

Sprawa Zbigniewa Ziobry od miesięcy stanowi jeden z najbardziej palących tematów w polskiej polityce i mediach. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny usłyszał zarzuty w toczącym się śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. W lutym bieżącego roku sąd rejonowy wydał zgodę na jego aresztowanie, co otworzyło drogę do wystawienia za politykiem listu gończego. To był pierwszy, poważny sygnał, że prokuratura nie zamierza odpuszczać w dążeniu do pociągnięcia do odpowiedzialności osób zamieszanych w tę sprawę.

Zobacz: Pierwszy taki sondaż po rozłamie w PiS. Morawiecki zmieni układ sił na prawicy?

Wcześniej prokuratura podjęła próbę sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do kraju, składając wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Dokument ten miał umożliwić zatrzymanie i przekazanie polityka z dowolnego kraju Unii Europejskiej. Jednakże, warszawski sąd okręgowy, w lipcu tego roku, odmówił wydania ENA, co stanowiło istotne utrudnienie dla śledczych i pozwoliło politykowi na kontynuowanie pobytu poza granicami Polski.

Ziobro szukał azylu na Węgrzech. Jak trafił do USA?

Zanim jeszcze sąd wydał decyzję o areszcie, Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, gdzie, jak sam informował, uzyskał międzynarodową ochronę od rządu Viktora Orbana. Ta informacja była szeroko dyskutowana i budziła zdziwienie, zważywszy na charakter zarzutów. Jednakże, 10 maja bieżącego roku, po przegranych przez Orbana wyborach, Ziobro nagle ogłosił, że znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Podkreślał wówczas, że nie uciekł z Polski, a jego pobyt za oceanem jest legalny, oparty na dokumencie przyznanym mu wraz z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech.

Sprawdź: To przez nich Morawiecki nie jest już w PiS?! Poseł zdradził konkretne, duże nazwiska!

To nagłe przeniesienie się do USA wywołało kolejną falę spekulacji. Już wtedy obecny szef Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Waldemar Żurek, zapowiadał, że prokuratura rozważy złożenie wniosku o ekstradycję. Losy węgierskiego azylu Zbigniewa Ziobry i jego bliskich również były burzliwe. W początkach lipca informowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy nie tylko Zbigniewowi Ziobrze, ale także jego żonie, Patrycji Koteckiej-Ziobro, oraz Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, który również jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Galeria poniżej: Ziobro wyjechał do USA, a wokół schodów jego domu już rosną chwasty

18

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stawić się przed organami ścigania? Tak, powinien wyjaśnić sprawę w kraju Nie, jeśli uważa, że postępowanie jest polityczne Trudno powiedzieć