Polacy nie chcą Donalda Tuska jako premiera?! Wskazali na innego polityka

W sondażu SW Research, Radosław Sikorski uzyskał większe poparcie niż Donald Tusk jako kandydat na premiera w hipotetycznym rządzie Koalicji Obywatelskiej po wyborach w 2027 roku.

Znaczna większość ankietowanych nie wyraziła jednoznacznych preferencji, oceniając obu polityków jednakowo lub nie mając zdania na ten temat.

Mimo prowadzenia KO w innym sondażu, analiza wyników wskazuje, że część obecnych koalicjantów mogłaby znaleźć się poniżej progu wyborczego, co utrudniłoby KO stworzenie stabilnego rządu w przyszłości.

W sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla "Rzeczpospolitej", respondenci zostali poproszeni o wskazanie preferowanego kandydata na premiera spośród Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska, w hipotetycznym scenariuszu utworzenia rządu przez Koalicję Obywatelską po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Wyniki pokazały, że Radosław Sikorski, obecny minister spraw zagranicznych, uzyskał poparcie 25,2 proc. ankietowanych. Donald Tusk, aktualny szef rządu, został wskazany przez 17,1 proc. badanych.

Co istotne, znaczna część uczestników sondażu nie wyraziła jednoznacznych preferencji. 32,6 proc. badanych oceniło obu polityków jednakowo, natomiast 25,1 proc. zadeklarowało brak opinii w tej kwestii. Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, skomentował wyniki, wskazując na specyficzne grupy popierające poszczególnych kandydatów.

- Radosław Sikorski lepiej sprawowałby rolę premiera według co trzeciej osoby z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców i nieco wyższego odsetka badanych w wieku do 24 lat (36 proc.) - stwierdził. Zauważył również, że Donalda Tuska jako lepszego kandydata na premiera częściej postrzegają respondenci z dochodami przekraczającymi 7000 zł netto.

Sytuacja KO

Warto zaznaczyć, że możliwość objęcia stanowiska premiera przez któregokolwiek z wymienionych polityków KO jest ściśle uzależniona od zdolności partii do sformowania rządu po przyszłych wyborach. Ostatnie sondaże sugerują, że zadanie to może okazać się wyzwaniem.

Według niedawnego badania Opinia24, przeprowadzonego dla "Faktów" TVN i TVN24, Koalicja Obywatelska cieszy się obecnie największym poparciem, wynoszącym 31,6 proc. PiS zajmuje drugie miejsce z 23 proc., a Konfederacja trzecie z 12,3 proc. W badaniu tym, do Sejmu weszłyby również Konfederacja Korony Polskiej (9,6 proc.) oraz Nowa Lewica (6,8 proc.). Poniżej progu wyborczego, co stawia pod znakiem zapytania ich parlamentarną reprezentację, znalazły się: Razem (4,4 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (2,7 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). 2,5 proc. respondentów wskazało "inną partię", a 3,2 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

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