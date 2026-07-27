Bez Morawieckiego PiS nie wróci do władzy? Polacy wyrazili swoją opinię

Jarosław Kaczyński wykluczył z PiS członków stowarzyszenia "Rozwój Plus" związanych z Mateuszem Morawieckim, co oznacza ostateczne zerwanie z dotychczasowym modelem działania partii.

Większość Polaków oraz prof. Kazimierz Kik uważają, że PiS bez Mateusza Morawieckiego nie ma szans na powrót do władzy po wyborach w 2027 roku.

Mateusz Morawiecki i jego potencjalna formacja może stać się kluczowym graczem na prawicy, bez którego, zdaniem politologa, prawicowy rząd nie powstanie.

Jarosław Kaczyński (77 l.) postanowił wykluczyć z PiS członków stowarzyszenia "Rozwój Plus". Odrzucenie byłego szefa rządu oraz posłów z nim związanych oznacza ostateczne zerwanie z dotychczasowym modelem działania. Skutki tego pęknięcia wyraźnie widać w ocenach Polaków. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” zapytaliśmy, czy PiS bez Mateusza Morawieckiego ma szansę na powrót do władzy po wyborach w 2027 r. Aż 62 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie. Przeciwnego zdania było 38 proc. badanych. O komentarz poprosiliśmy politologa, prof. Kazimierza Kika. O komentarz poprosiliśmy politologa Kazimierza Kika.

- PiS bez Mateusza Morawieckiego może nie wrócić do władzy. Jeśli były premier i jego partia zdobędą 5-8 procent w przyszłorocznych wyborach, to stanie się jednym z rozgrywających na prawicy, obok Konfederacji. Wtedy PiS, jeśli spadnie poniżej 20 proc., ma potężny problem, Bez Morawieckiego rząd prawicowy nie powstanie - powiedział nam.

Geneza konfliktu

Mimo zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, Prawo i Sprawiedliwość utraciło władzę, nie będąc w stanie utworzyć koalicji zdolnej do stworzenia większości parlamentarnej. Publiczne ujawnienie podziałów nastąpiło po tym, jak w marcu Mateusz Morawiecki nie został wskazany jako kandydat partii na premiera w nadchodzących wyborach. Zamiast niego, PiS nominowało Przemysława Czarnka, uważanego za reprezentanta bardziej narodowo-konserwatywnego nurtu w ugrupowaniu.

W kwietniu Mateusz Morawiecki zainicjował powołanie stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Jak sam zaznaczał, jego głównym celem miała być rola gospodarczego think tanku dla osób, które krytycznie oceniają pewne aspekty polityki zarówno PiS, jak i Konfederacji - formacji od 2023 roku notującej wzrost popularności w sondażach. Niektórzy czołowi politycy PiS zinterpretowali jednak powstanie stowarzyszenia jako wstęp do utworzenia konkurencyjnej partii. Mateusz Morawiecki konsekwentnie zaprzeczał tym oskarżeniom, co potwierdził również po ogłoszeniu decyzji Jarosława Kaczyńskiego.

Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Mateusz Morawiecki:

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Sonda Czy Prawo i Sprawiedliwość bez Mateusza Morawieckiego ma szansę na powrót do władzy po wyborach w 2027 r.? Tak Nie Nie wiem