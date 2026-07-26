Zdecydowana większość Polaków – 58,3% badanych – uważa, że obecna koalicja rządząca nie utrzyma władzy po kolejnych wyborach.

Tylko 22,9% respondentów wierzy w utrzymanie władzy przez koalicję Donalda Tuska, co pokazuje znaczną przewagę sceptyków.

Prawie co trzeci badany (31,3%) jest "zdecydowanie nie" przekonany o sukcesie rządu, co świadczy o silnym braku zaufania.

Sondaż ujawnia głęboki podział: 95% zwolenników opozycji przewiduje utratę władzy przez rząd, podczas gdy 64% sympatyków koalicji wierzy w jej zwycięstwo.

Czy rząd Donalda Tuska utrzyma władzę? Polacy są sceptyczni

Wyniki badania są dla rządzących bardzo niepokojące. Pokazują, że większość Polaków z dużą rezerwą podchodzi do politycznej przyszłości obecnej ekipy. Na pytanie o to, czy koalicja z premierem Donaldem Tuskiem na czele utrzyma władzę po kolejnych wyborach, odpowiedzi negatywnych jest ponad dwa razy więcej niż pozytywnych. Zgodnie z najnowszym sondażem IBRiS dla Wirtualnej Polski, aż 58,3 proc. badanych uważa, że rząd Donalda Tuska nie utrzyma władzy po kolejnych wyborach. W tej grupie 31,3 proc. jest o tym przekonanych „zdecydowanie”, a 27 proc. wybiera odpowiedź „raczej nie”. Wiarę w reelekcję obecnego obozu zachowuje łącznie 22,9 proc. respondentów, a aż 18,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 10-12 lipca 2026 roku.

DOŚĆ TEGO, POZYWAM TUSKA! – GRZMI KURSKI

Jak głosują wyborcy koalicji i opozycji? Pęknięcie w obozie rządzącym

Jeszcze ciekawsze wnioski płyną z analizy odpowiedzi wyborców poszczególnych ugrupowań. O ile elektoraty opozycji i Konfederacji są niemal jednomyślne – odpowiednio 95 i 96 proc. z nich jest przekonanych o porażce obecnego rządu – o tyle w obozie władzy widać wyraźne pęknięcie. Co ciekawe, nawet wśród sympatyków obozu rządzącego aż 19 proc. nie wierzy, że utrzyma on władzę, a kolejne 17 proc. nie ma na ten temat zdania. To oznacza, że ponad jedna trzecia własnych zwolenników albo wprost wątpi w sukces, albo nie jest w stanie go sobie wyobrazić. W zwycięstwo wierzy 64 proc. wyborców koalicji, co pokazuje, że entuzjazm jest znacznie niższy niż determinacja po stronie przeciwników politycznych.Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS w dniach od 10 do 12 lipca 2026 r. metodą mix-mode, która łączy w sobie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo prowadzone drogą telefoniczną (CATI) oraz za pośrednictwem internetu (CAWI). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

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