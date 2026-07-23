Tusk ogłasza przełom dla polskiej armii. „To już się dzieje”. Padły konkretne pieniądze i plany

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-23 12:16

Donald Tusk mówi wprost: Polska jest o krok od zbudowania największej siły militarnej w tej części Europy. Premier ujawnił, skąd płyną miliardy na wojsko i dlaczego świat już widzi zmianę. Padły konkretne deklaracje i mocne słowa.

Premier Donald Tusk przemawia przed mikrofonem na tle drzew. O planach dla armii przeczytasz w SE Polityka.
Autor: Kancelaria Premiera/ Materiały prasowe Donald Tusk
  • Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska aktywnie realizuje plan stworzenia największej siły militarnej w regionie, co staje się faktem na oczach świata.
  • Rozwój armii finansowany jest miliardami złotych z budżetu krajowego oraz gigantycznego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.
  • Poznaj szczegóły finansowania i dowiedz się, jak te miliardy realnie zmienią potencjał obronny kraju!

Donald Tusk zabrał głos podczas wydarzenia poświęconego programowi PERUN i nie pozostawił wątpliwości. Premier mówił o dynamicznym wzroście potencjału polskiej armii i ogromnych pieniądzach, które trafiają na bezpieczeństwo.

Szef rządu podkreślił, że to, co jeszcze niedawno było polityczną zapowiedzią, dziś zaczyna przybierać realny kształt.

Tusk: „To już nie są tylko słowa”

– Mówimy już od wielu, wielu miesięcy, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą siłę militarną w tej części Europy. Jesteśmy na dobrej drodze, to staje się faktem. To już nie są tylko słowa naszych generałów i ministrów, to są fakty, które dostrzega cały świat i cała Europa – powiedział Donald Tusk.

Premier zaznaczył, że zmiana jest widoczna nie tylko w Polsce, ale również w oczach zagranicznych partnerów.

Miliardy na armię. Skąd pieniądze?

Tusk wskazał, że rozwój wojska opiera się na dwóch filarach: krajowych wydatkach oraz ogromnym wsparciu z Unii Europejskiej.

– Jest to możliwe dzięki mądremu wykorzystywaniu wszystkich możliwości, jakie daje nam współczesna pozycja Polski w Europie i w świecie. To są zarówno – tak jak i w tym przypadku – po części nasze pieniądze, pieniądze podatników, a więc wielkie poświęcenie polskiego narodu. […] Ale mamy też gigantyczne wsparcie ze środków europejskich, zarówno SAFE, jak i innych środków europejskich – mówił premier.

– Niektóre z nich – patrzę na szefa NCBiR-u – są zaangażowane także w te projekty, które dzisiaj podpisywaliśmy – zaznaczył.

Polska armia rośnie w siłę

Z wypowiedzi premiera wynika, że rząd chce konsekwentnie zwiększać potencjał obronny kraju, łącząc krajowe inwestycje z funduszami europejskimi i nowoczesnymi programami, takimi jak PERUN.

Rozbudowa armii ma być jednym z kluczowych elementów wzmacniania pozycji Polski w Europie i odpowiedzią na rosnące zagrożenia w regionie.

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DONALD TUSK