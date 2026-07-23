Wojna nerwów w PiS. Sasin ujawnia plan Morawieckiego

Słowa Sasina pokazują, że w PiS trwa prawdziwa wojna nerwów, a stawką jest nie tylko jedność ugrupowania, ale również przywództwo na prawicy przed kolejnymi wyborami.

Morawiecki ma ostatnią szansę

Polityk PiS już na początku rozmowy w RMF FM postawił sprawę niezwykle ostro. Według Sasina spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim ma być momentem ostatecznej decyzji dla byłego premiera oraz parlamentarzystów związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. – Mam nadzieję, że zarówno on jak i parlamentarzyści, którzy zapisali się do Stowarzyszenia Rozwój Plus, podejmują właśnie tę decyzję. Dziś do końca dnia wybiorą Prawo i Sprawiedliwość.

"Odrębna agenda" Morawieckiego

Najmocniejsze oskarżenia padły jednak w dalszej części rozmowy. Sasin przekonywał, że problem nie sprowadza się wyłącznie do działalności stowarzyszenia, ale do budowania przez Mateusza Morawieckiego własnego politycznego zaplecza.

– Nie da się po prostu zrezygnować z czegoś, co oznaczałoby, jeśli by zostało przyjęte, oznaczałoby dalsze tolerowanie sytuacji, kiedy de facto w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonuje inne odrębne ugrupowanie z odrębnym programem, odrębną agendą.

To właśnie określenie "odrębna agenda" najlepiej oddaje ocenę obecnych działań byłego premiera przez kierownictwo PiS. Z wypowiedzi Sasina wynika, że władze partii uznały, iż Morawiecki przestał prowadzić wewnętrzną dyskusję, a zaczął budować alternatywne centrum polityczne.

"Buduje sobie swoją płaszczyznę"

Były wicepremier zarzucił Morawieckiemu także świadome wycofanie się z oficjalnych struktur decyzyjnych partii.

– Pan premier Mateusz Morawiecki świadomie zrezygnował z uczestnictwa w tych gremiach, obraził się, powiedział, że nie będzie na te obrady przychodził, a z drugiej strony buduje sobie swoją płaszczyznę do tego, aby tam realizować swoje ambicje. To jest coś, co jest niespotykane, dziwne i trudne do zaakceptowania, niemożliwe do zaakceptowania.

"To jest wojna nerwów"

Najbardziej wymowne podsumowanie całej sytuacji padło pod koniec rozmowy w RMF FM. Sasin przyznał, że obecny konflikt postrzega jako próbę wywarcia presji na kierownictwo partii przez środowisko byłego premiera.

– Ja traktuję tę sytuację, która dzisiaj jest jako wojnę nerwów, jako taką próbę do końca realizowania przez Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników tej ambicjonalnej agendy. Ale przecież jest czas na opamiętanie.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP

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