Renta wdowia będzie wyższa. Włodzimierz Czarzasty przekazał konkrety

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-23 11:35

Renta wdowia to rozwiązanie, które pozwala owdowiałym osobom na pobieranie dwóch świadczeń jednocześnie: własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. W przyszłym roku renta wdowia będzie wyższa. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w "Expressie Biedrzyckiej" podał szczegóły.

Włodzimierz Czarzasty w programie Express Biedrzyckiej. O wyższej rencie wdowiej przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express

Renta wdowia jest poważnym wsparciem dla wielu samotnych seniorów. 1 stycznia 2025 roku w życie weszły przepisy, które wprowadziły możliwość łączenia wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą. Aby skorzystać z renty wdowiej i łącznie jej z rentą rodzinną, należy spełnić kilka konkretnie określonych warunków. Warunki uzyskania renty wdowiej to: osiągnięcie wieku emerytalnego,  wspólność małżeńska do dnia śmierci,  nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego,  niepozostawanie w związku małżeńskim. Co istotne staż małżeński nie ma wpływu na decyzję o przyznaniu renty, a wypłata świadczenia ustaje w momencie zawarcia kolejnego małżeństwa.  

Od 1 lipca 2025 roku wdowy i wdowcy mogą pobierać swoją emeryturę oraz powiększyć ją o część (15 proc.) renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie – pobierać rentę rodzinną wraz z częścią swojej emerytury.  Seniorzy mogą sami wybrać, które świadczenie otrzymają w całości, a które w części – tak, by było to bardziej korzystne.   

Maksymalna wysokość pobieranych świadczeń to trzykrotność minimalnej emerytury (obecnie 5 935 zł).  Zgodnie z danymi ZUS ponad milion osób otrzymało wyższe świadczenia w ramach tzw. renty wdowiej. Renta wdowia wynosi średnio 355,58 zł – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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Jak zapowiedział w "Expressie Biedrzyckiej" Włodzimierz Czarzasty to się zmieni, a renta wdowia będzie wyższa. Komentując to, co udało się obecnej władzy przyznał, że to właśnie m.in. sprawa wsparcia seniorów w ramach renty wdowiej. - Ustawa ws. renty wdowiej zostanie poddana ewaluacji w przyszłym roku, renta wdowia objęła już 1,2 mln osób a grupa ta się zwiększa. W przyszłym roku renta wdowia będzie ona wyższa, będzie to około 600 zł - przekazał Czarzasty. 

Express Biedrzyckiej - WSTĘP
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