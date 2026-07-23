Żukowska woli „dillować” z Morawieckim. Stanęła po jego stronie

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-23 10:27

Takich słów z ust jednej z najbardziej rozpoznawalnych polityczek Lewicy mało kto się spodziewał. Anna Maria Żukowska przyznała, że woli polityczny spór z Mateuszem Morawieckim niż z Przemysławem Czarnkiem. Byłego premiera pochwaliła za merytoryczne przygotowanie i niektóre pomysły dotyczące rozwoju państwa.

Anna Maria Żukowska i Mateusz Morawiecki. O kulisach politycznego sporu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service, Dąbrowski Paweł/Super Express Anna Maria Żukowska, Mateusz Morawiecki
  • Anna Maria Żukowska z Lewicy wywołała burzę, deklarując zaskakujące preferencje w politycznych sporach z prawicą.
  • Posłanka woli merytoryczny dialog z Mateuszem Morawieckim, którego pomysły na rozwój państwa ceni bardziej niż styl Przemysława Czarnka.
  • Odkryj, dlaczego Żukowska stawia byłego premiera PiS ponad jego partyjnym kolegą i jak ta opinia kontrastuje z miażdżącą oceną Bosaka.

Anna Maria Żukowska potrafi zaskoczyć. Tym razem posłanka Nowej Lewicy niespodziewanie ciepło wypowiedziała się o Mateuszu Morawieckim. Choć były premier jest jednym z najważniejszych polityków PiS, Żukowska przyznała, że zdecydowanie chętniej prowadziłaby polityczny spór właśnie z nim niż z Przemysławem Czarnkiem.

Żukowska chwali Morawieckiego. „Ciekawiej mi się słucha”

Posłanka została zapytana w Radiu Wnet o byłego szefa rządu. Jej odpowiedź mogła zaskoczyć zarówno wyborców Lewicy, jak i polityków PiS.

– Na pewno ciekawiej mi się słucha pana premiera Morawieckiego, niż pana już chyba niedoszłego premiera Czarnka, bo Czarnek to po prostu stara się być taką Konfederacją bis, pokrzykuje, ale to merytoryki w tym za dużo nie ma – powiedziała Anna Maria Żukowska.

Na tym jednak nie poprzestała. Polityczka Lewicy przyznała, że część pomysłów Morawieckiego dotyczących inwestycji i rozwoju kraju uważa za interesujące.

– Ma ciekawe pomysły niektóre, to nie mam co kryć, że jeżeli chodzi o jakieś kwestie dotyczące infrastruktury, rozwoju państwa, to ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, jaki rząd będzie w przyszłości [...] będą kontynuwane, takie jak m.in. Centralny Port Komunikacyjny czy elektrownia atomowa – stwierdziła.

– Ma ciekawe pomysły niektóre, to nie mam co kryć, że jeżeli chodzi o jakieś kwestie dotyczące infrastruktury, rozwoju państwa, to ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, jaki rząd będzie w przyszłości [...] będą kontynuwane, takie jak m.in. Centralny Port Komunikacyjny czy elektrownia atomowa – stwierdziła.

„Wolę dillować z Morawieckim”

Najbardziej wymowne słowa padły jednak chwilę później. Żukowska wprost zadeklarowała, z którym politykiem prawicy wolałaby prowadzić rozmowy.

– Jeżeli muszę jako lewicowa osoba dillować z jakąś prawicą w Polsce, to wolę ten dialog toczyć i spór polityczny z Mateuszem Morawieckim, bo tak jak mówię, on jest bardziej ugruntowany merytorycznie, niż z takimi osobami właśnie, jak pan Czarnek, z którymi nie ma żadnej dyskusji ani nie może być żadnego porozumienia na żadnym polu, bo jemu nie o to chodzi – mówiła.

Wypowiedź posłanki jest o tyle ciekawa, że Morawiecki pozostaje jednym z głównych przeciwników politycznych obecnej koalicji. Żukowska dała jednak jasno do zrozumienia, że w polityce bardziej ceni merytoryczny konflikt niż ostre hasła i medialne pokrzykiwanie.

Bosak nie zostawił na Morawieckim suchej nitki

Niemal w tym samym czasie zupełnie inną ocenę byłego premiera przedstawił Krzysztof Bosak. Jeden z liderów Konfederacji w „Super Ringu” Super Expressu nazwał Morawieckiego złym i nieakceptowalnym szefem rządu.

– [Mateusz Morawiecki] Był złym premierem, nieakceptowalnym i moim zdaniem był nie tylko zły dla Polski, nie tylko zły z perspektywy Konfederacji, ale moim zdaniem nawet z perspektywy PiS-u był premierem nieakceptowalnym, co do którego - i oglądałem to na własne oczy, będąc w Sejmie i nie mogłem w to uwierzyć, co widziałem - ogromna część posłów PiS-u była zdezinformowana co do rzeczywistej natury rządzenia tego premiera – powiedział Bosak.

Bosak zmiażdżył Morawieckiego. „Manipulator i hipokryta”. Padły słowa o patologiach i bezprawiu

Powstała więc osobliwa sytuacja. Morawiecki usłyszał więcej ciepłych słów od posłanki Lewicy niż od jednego z liderów prawicy. Żukowska widzi w nim partnera do poważnego sporu, podczas gdy Bosak uznaje jego premierostwo za szkodliwe nawet dla samego PiS.

Poniżej galeria zdjęć: Anna Maria Żukowska ma w domu meble jak z antykwariatu! Pełno ozdób i menora

Polityka SE Google News
Anna Maria Żukowska ma w domu meble jak z antykwariatu! Pełno ozdób i menora
Galeria zdjęć 11
Express Biedrzyckiej - prof. Migalski: To najpotężniejszy kryzys w Prawie i Sprawiedliwości od 15 lat!
Sonda
Z którym politykiem prawicy Lewicy łatwiej byłoby się porozumieć?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATEUSZ MORAWIECKI
KRZYSZTOF BOSAK
Anna Maria Żukowska