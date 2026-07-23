Bezdzietne kobiety mają pracować dłużej? Polacy wprost dali znać, co o tym myślą

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-23 5:00

W Polsce ponownie rozgorzała dyskusja na temat wieku emerytalnego, szczególnie w kontekście kobiet. Najnowsza propozycja, przedstawiona przez minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, dotyczy zróżnicowania wieku przejścia na emeryturę dla kobiet w zależności od tego, czy posiadają dzieci. Koncepcja ta, mająca na celu zbliżenie systemu emerytalnego bezdzietnych kobiet do tego obowiązującego mężczyzn, wywołała szerokie spektrum reakcji, od poparcia po zdecydowany sprzeciw.

Dłonie kobiety ciężarnej obejmujące brzuch. O wieku emerytalnym bezdzietnych kobiet przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Pixabay.com
  • Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet i mężczyzn, co oznaczałoby podniesienie wieku emerytalnego dla tej grupy kobiet z 60 do 65 lat.
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz argumentuje, że kobiety bezdzietne, które często dokonują takiego wyboru życiowego, powinny mieć system emerytalny ustawiony tak samo jak mężczyźni, podkreślając potrzebę otwartej debaty i zmian w systemie.
  •  Nasz sondaż wskazuje na silny opór społeczny wobec tej propozycji – 62% badanych sprzeciwia się podniesieniu wieku emerytalnego dla bezdzietnych kobiet, podczas gdy tylko 27% ją popiera.

10 lipca 2026 roku, podczas wywiadu w programie „Tłit” Wirtualnej Polski, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła koncepcję modyfikacji systemu emerytalnego. Jej sugestia zakładałaby zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet bezdzietnych z wiekiem obowiązującym mężczyzn. W praktyce oznaczałoby to podniesienie wieku emerytalnego dla tej grupy kobiet z obecnych 60 do 65 lat, co wiązałoby się z koniecznością pracy przez dodatkowe pięć lat. Odpowiadając na pytanie dziennikarza dotyczące adekwatności 65 lat jako wieku emerytalnego dla obu płci, minister Pełczyńska-Nałęcz wyraziła swoją opinię.

- Uważam, że nie. Uważam, że to się powinno gdzieś spotkać i powinny być też dodatkowe rozwiązania. Być może, jeżeli kobieta ma dzieci, to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta ma taki wybór życiowy, że nie ma dzieci, to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni - powiedziała.

Minister podkreśliła również potrzebę otwartej debaty na ten temat, wskazując na swoje obserwacje z podróży po Polsce.

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- Po prostu podejmijmy tę rozmowę. Ja widzę, bo ostatnio bardzo dużo jeździłam po Polsce, spotkania otwarte, rozmawiałam z ludźmi, wszyscy podnosili, wszyscy ludzie sami chcą rozmawiać o wieku emerytalnym. I muszę powiedzieć, że ja wchodziłam do sali, gdzie byli młodzi. Oni mówili: "Jak to, naprawdę chcemy jakoś zrównywać wiek emerytalny?" A potem, jak usłyszeli, że to jest o nich, że to jest ich przyszłość, to oni na te emerytury będą zaraz tak pracować, że ich to państwo senioralne zaorze po prosto, to wychodzi i mówili: „Nie, to jest bardzo ważne, to jest nasza przyszłość. Dziękujemy, że pani minister podnosi ten temat" - stwierdziła.

Co na to Polacy?

Pomimo argumentacji minister i podkreślanej potrzeby zmian, propozycja napotyka na znaczący opór społeczny. Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” ujawniło, że pomysł zróżnicowania wieku emerytalnego dla kobiet w oparciu o posiadanie dzieci nie cieszy się szerokim poparciem. Na pytanie dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego dla bezdzietnych kobiet, jedynie 27% respondentów wyraziło zgodę. Zdecydowana większość, bo aż 62% ankietowanych, sprzeciwiła się tej zmianie. 11% badanych nie miało zdania w tej kwestii. Wyniki sondażu jasno wskazują, że pomimo argumentów demograficznych, próby wprowadzenia rozróżnień w wieku emerytalnym bazujących na statusie rodzicielskim wywołują duży sprzeciw w społeczeństwie.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 16-17.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%. 

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:

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