Ważny ruch prezydenta

Karol Nawrocki przygotowuje ważne decyzje dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Jak poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, już we wtorek 28 lipca głowa państwa wręczy nominacje czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego.

Tego samego dnia odbędzie się również zaprzysiężenie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Jeden dzień, dwie ważne decyzje

Wtorek zapowiada się wyjątkowo pracowicie w Pałacu Prezydenckim. Zgodnie z zapowiedzią Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od prof. Stanisława Patyry, który został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego już 11 czerwca.

Do tej pory nie mógł jednak rozpocząć pełnienia obowiązków, ponieważ nie doszło do złożenia ślubowania przed prezydentem. Bez tego formalnego kroku objęcie stanowiska było niemożliwe.

Patyra upomniał się o termin

Sprawa nabrała tempa po tym, jak Stanisław Patyra wystosował do prezydenta specjalne pismo. Zwrócił się w nim o wyznaczenie terminu ślubowania, podkreślając, że wcześniej również prosił o to w oficjalnej korespondencji.

Sędzia przypominał, że złożenie ślubowania jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Ostatecznie jego oczekiwanie dobiega końca.

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego

To jednak nie koniec zmian. Tego samego dnia Karol Nawrocki wręczy akty powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego.

Choć nie podano jeszcze szczegółów dotyczących ich przyszłych obowiązków, sama decyzja ma duże znaczenie dla funkcjonowania jednej z najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

To dopiero początek kadrowych zmian

Jak zapowiada Kancelaria Prezydenta, w najbliższych dniach planowane są kolejne nominacje.

Karol Nawrocki ma powołać aż 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. To oznacza jedną z największych jednorazowych operacji kadrowych w polskim sądownictwie w ostatnich miesiącach.

Prezydent przyspiesza

Decyzje zapowiedziane na przyszły tydzień pokazują, że Pałac Prezydencki chce przyspieszyć obsadzanie wakatów w sądach i instytucjach wymiaru sprawiedliwości.

Wtorek może więc okazać się dniem, który wyznaczy nowy etap zarówno dla Sądu Najwyższego, jak i Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek większych zmian kadrowych planowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego.

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