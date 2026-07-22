Rosjanie podszywają się pod polskich ministrów?! Gawkowski ujawnia nową operację służb

Jak poinformował w rozmowie z RMF FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, służby zidentyfikowały nową kampanię, w której cyberprzestępcy podszywają się pod czołowych przedstawicieli polskiego rządu. – Na portalach, na komunikatorach mamy do czynienia z nową kampanią. Pod najważniejszych polskich polityków rządowych podszywają się osoby, które prowadzą kampanię na przykład kontaktu z firmami, polskimi spółkami Skarbu Państwa, chcąc wyłudzać dane, informacje, wprowadzać fałszywe dane czy wprost dokonywać oszustw.

„To świadome działania służb rosyjskich”

Choć Gawkowski nie ujawnił, których konkretnie członków rządu dotyczy operacja, nie miał wątpliwości, kto stoi za zagrożeniem. – Trzeba o tym pamiętać, że mamy do czynienia ze świadomymi działaniami służb, w tym służb rosyjskich, które chcą zdestabilizować sytuację w różny sposób, również takimi narracjami na komunikatorach. Signal i WhatsApp tutaj częściej są używane, żeby podszywać się pod najważniejszych urzędników w Polsce.

W rozmowie z RMF FM Gawkowski zwrócił uwagę, że cyberataki na polską infrastrukturę są codziennością. – Incydenty i ataki na infrastrukturę, na przykład krytyczną, cały czas w Polsce są wysokie i tutaj Rosja prowadzi z Polską wojnę. To jest wojna prawdziwa, hybrydowa – mówił.

Jak dodał, każdego dnia dochodzi do setek, a nawet tysięcy prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów. Jednocześnie, jego zdaniem coraz bardziej widoczna jest ofensywa dezinformacyjna. – Rosjanie mają coraz więcej sił i środków, jeżeli chodzi o wydawanie ich na kierunku - Polska, żeby trolle, farmy trolli, różnego rodzaju boty pracowały i siały w Polsce chaos w sieci – powiedział.

Ostrzeżenie dla wszystkich

Minister apelował o szczególną ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory. – Nigdy nie wiadomo, kiedy dotknie taki incydent osoby, która nie jest na to gotowa – ostrzegł na antenie RMF FM.