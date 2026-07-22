Tusk obiecuje najszybszą kolej w Europie. Pociągi mają jechać 350 km/h

Premier Donald Tusk zapowiada przełom w polskiej kolei, dążąc do stworzenia najnowocześniejszej sieci w Europie, wzorem sukcesu autostrad.

W planach są Koleje Dużych Prędkości z pociągami do 350 km/h oraz objęcie każdego powiatu siecią połączeń dalekobieżnych.

Odkryj, jak ta rewolucja zmieni Twoje podróże i czy Twoja miejscowość zyska dostęp do superszybkich połączeń!

Donald Tusk przedstawił ambitny plan rozwoju polskiej kolei. Premier zapowiada tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych torów, pociągi jadące do 350 km/h oraz połączenia dalekobieżne dostępne w każdym powiecie.

Szef rządu mówił o szczegółach podczas wydarzenia „Najnowocześniejsza w Europie – #NaszaKolej”. Przekonywał, że Polska może powtórzyć sukces związany z rozbudową autostrad i dróg ekspresowych.

Tusk: budujemy najnowocześniejszą kolej w Europie

– Nazywamy nasz program „Nasza kolej”, bo to jest nasz czas. To czas Polski, polskiej kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady. Tak, jak kiedyś zapowiadaliśmy, że zbudujemy najnowocześniejszą sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu w Europie i to stało się faktem, potrafiliśmy to zrobić i zapewniam państwa, że potrafimy też zbudować tę najnowocześniejszą sieć kolei w Europie. Nazwaliśmy to zintegrowaną siecią kolejową – stwierdził premier Donald Tusk.

Plan zakłada budowę zarówno Kolei Dużych Prędkości, jak i nowych tradycyjnych tras. Modernizowane mają być również linie, które już istnieją.

Pociągi mają jechać do 350 km/h

– Mówimy o Kolejach Dużych Prędkości, 2700 km nowej linii, o nowych konwencjonalnych liniach kolejowych ponad 2000 km, o zmodernizowanych, istniejących liniach kolejowych 5600 km. Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Prędkość jaką zakładamy, tę maksymalną, KDP to do 350 km/h – powiedział szef rządu.

Według zapowiedzi premiera nowe inwestycje mają objąć całą Polskę. Tusk przekonywał, że dostęp do kolei dalekobieżnej nie powinien być ograniczony tylko do największych miast.

Władze chcą także skrócić czas podróży między głównymi ośrodkami oraz zwiększyć liczbę osób wybierających pociąg zamiast samochodu.

Kolej ma stać się pierwszym wyborem Polaków

– Doprowadzimy do tego, jesteśmy już blisko, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków. To oznacza, że kiedy zakończymy ten wielki projekt zintegrowanej sieci kolejowej, to w ciągu roku powinniśmy przewieźć blisko 800 mln pasażerów tu, w Polsce, ale już w tej chwili przewozimy polskimi kolejami prawie tyle ludzi, ile liczy sobie cała UE – stwierdził Donald Tusk.

Premier zapowiada więc nie tylko nowe tory i szybsze pociągi, ale również dużą zmianę w codziennych nawykach komunikacyjnych Polaków.

Rząd liczy, że po zakończeniu inwestycji kolej stanie się najczęściej wybieranym środkiem transportu w kraju.

„Polacy zasługują” na szybką kolej

Tusk porównał planowany standard podróżowania do rozwiązań znanych z państw azjatyckich, które od lat rozwijają sieci kolei dużych prędkości.

– Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy. To będzie miało też wielkie znaczenie cywilizacyjne – podkreślił premier.

Realizacja zapowiadanych inwestycji będzie wymagała wieloletnich prac, dużych nakładów finansowych oraz współpracy wielu kolejowych spółek i instytucji. Premier nie podał podczas przytoczonych wypowiedzi terminu zakończenia całej zintegrowanej sieci.

Tusk o żołnierzach na granicy z Rosją

Tego samego dnia Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych także wpis dotyczący bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

„Polscy i niemieccy żołnierze razem wzmacniają granicę z Rosją. Takie rzeczy możliwe tylko za Tuska” – napisał na platformie X.

Do wpisu premier dołączył nagranie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pokazujące wspólne działania żołnierzy.

12