Kaczyński i Morawiecki sam na sam. W PiS nerwowe odliczanie

W czwartek o godz. 12.00 oczy całej politycznej sceny zwrócą się na siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. To właśnie tam dojdzie do długo wyczekiwanego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.

O rozmowie poinformował w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Choć komunikat jest krótki, politycy i obserwatorzy sceny politycznej nie mają wątpliwości, że rozmowa odbywa się w wyjątkowo napiętym momencie.

Iskrzy między prezesem a byłym premierem

Od wielu tygodni w PiS trwa dyskusja o przyszłości partii i roli środowisk skupionych wokół najważniejszych polityków ugrupowania. Szczególne emocje wywołała działalność stowarzyszenia Rozwój Plus, z którym związany jest Mateusz Morawiecki.

Kierownictwo partii postawiło sprawę jasno. Działacze PiS zostali zobowiązani do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną poza strukturami ugrupowania. W przeciwnym razie grożą im konsekwencje, a nawet wykluczenie z partii.

To właśnie ten ruch wielu polityków odczytało jako próbę zdyscyplinowania ugrupowania związanej z byłym premierem.

Morawiecki kontra Nowogrodzka?

Choć publicznie zarówno Kaczyński, jak i Morawiecki podkreślają znaczenie jedności, za kulisami od miesięcy mówi się o narastających różnicach.

Ludzie związani z byłym premierem przekonują, że chcą poszerzyć elektorat PiS i odzyskać wyborców, którzy w ostatnich latach odeszli od partii. Z kolei otoczenie prezesa obawia się tworzenia równoległych struktur wpływu wewnątrz ugrupowania.

W ostatnich dniach emocje dodatkowo podgrzały sprzeczne informacje dotyczące deklaracji składanych przez członków stowarzyszenia Morawieckiego. Jedni zapewniali, że politycy podporządkują się decyzji władz partii, inni twierdzili, że nie podpisano żadnych dokumentów.

Kaczyński apelował o spokój

Prezes PiS próbował tonować nastroje. W niedawnym wystąpieniu apelował do działaczy o zachowanie jedności i unikanie wewnętrznych sporów.

– Tylko zjednoczeni wygramy – przekonywał Kaczyński.

Także Morawiecki wielokrotnie deklarował, że jego celem nie jest rozbijanie partii, lecz wzmacnianie środowiska prawicy.

Mimo to polityczne plotki nie cichną. Coraz częściej pojawiają się pytania, czy w PiS trwa jedynie chwilowy spór o wpływy, czy też początek większej walki o przyszłe przywództwo w partii.

Spotkanie, które może wiele wyjaśnić

Oficjalnie rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji w ugrupowaniu. Nieoficjalnie wielu polityków liczy, że przyniesie ona odpowiedź na pytanie, czy konflikt uda się zażegnać.

Dla Jarosława Kaczyńskiego najważniejsze jest utrzymanie jedności największej partii opozycyjnej. Dla Mateusza Morawieckiego stawką pozostaje jego pozycja w ugrupowaniu oraz przyszła rola w walce o powrót PiS do władzy.

Analitycy zaznaczają, że po spotkaniu przy Nowogrodzkiej polityczna temperatura raczej nie spadnie, wręcz przeciwnie. Każde słowo obu liderów będzie analizowane przez polityków, działaczy i wyborców.

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