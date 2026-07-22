Minister zdrowia pod presją. Tylu Polaków domaga się jej odwołania

Najnowszy sondaż SW Research ujawnia ogromną presję na minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę.

Blisko połowa Polaków domaga się jej dymisji, a wśród najbardziej krytycznych grup wyróżniają się młodzi dorośli i mężczyźni.

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Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się pod silną presją. Z najnowszego sondażu SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że niemal połowa Polaków oczekuje jej odejścia z Ministerstwa Zdrowia. Za dymisją szefowej resortu opowiedziało się 49,4 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 18,9 proc. badanych.

Co trzeci badany nie ma zdania lub nie zna sprawy

Jednoznacznej opinii nie wyraziło 23,1 proc. respondentów, którzy wybrali odpowiedź „trudno powiedzieć”. Kolejne 8,6 proc. przyznało, że nie zna sprawy. Łącznie ponad 31 proc. ankietowanych nie potrafiło ocenić, czy minister zdrowia powinna pozostać na stanowisku. To znacznie więcej niż grupa respondentów sprzeciwiających się jej dymisji.

Młodzi dorośli najbardziej krytyczni

Najwięcej zwolenników odwołania Jolanty Sobierańskiej-Grendy jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat. Dymisji oczekuje 59,1 proc. uczestników badania z tej grupy.

Wśród respondentów, którzy nie ukończyli 24 lat, odejścia minister chce 49,2 proc. Z kolei w grupie osób mających co najmniej 50 lat takie stanowisko zajęło 45,6 proc. ankietowanych.

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Mężczyźni częściej chcą odejścia minister

Różnice między odpowiedziami kobiet i mężczyzn są niewielkie. Za odwołaniem szefowej resortu zdrowia opowiada się 51,1 proc. mężczyzn oraz 48 proc. kobiet. Podobne wyniki przynosi podział respondentów według wysokości miesięcznych dochodów. Największe poparcie dla dymisji odnotowano wśród osób zarabiających od 5001 do 7000 zł netto. Odejścia minister chce 56,6 proc. badanych należących do tej grupy.

Jak odpowiadali Polacy w zależności od zarobków?

Wśród respondentów osiągających dochody od 3001 do 5000 zł netto dymisję popiera 46,5 proc. badanych. To najniższy wynik spośród uwzględnionych grup dochodowych. W grupie osób zarabiających do 3000 zł netto odwołania minister chce 46,6 proc. ankietowanych. Wśród respondentów z dochodami przekraczającymi 7000 zł odsetek ten wynosi 48,2 proc.

Kiedy przeprowadzono sondaż?

Badanie SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” przeprowadzono 14 i 15 lipca 2026 roku. Wzięło w nim udział 804 dorosłych Polaków.

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