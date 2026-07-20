Partnerka Łukasza Litewki zabrała głos w Sejmie. Trudno powstrzymać łzy

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-20 15:47

Natalia Bacławska, partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, wystąpiła niedawno przed Nadzwyczajną Komisją ds. ochrony zwierząt w Sejmie, deklarując kontynuację jego działań na rzecz poprawy losu zwierząt. Jej przemówienie, które miało miejsce 14 lipca, podkreśliło zaangażowanie Litewki, ich wspólne wartości oraz determinację w walce o prawa czworonogów.

Portret Łukasza Litewki. Na miniaturze obok poseł całuje Natalię Bacławską. O jej przemowie w Sejmie przeczytasz w SE Polityka.
Autor: Instagram, Art Service Łukasz Litewka
  • Partnerka zmarłego posła, Natalia Bacławska, wystąpiła przed Sejmową Komisją ds. ochrony zwierząt, deklarując wolę kontynuowania działań Łukasza Litewki na rzecz poprawy losu zwierząt.
  • Natalia Bacławska podkreśliła, że walka o prawa zwierząt w Polsce to zmaganie się z obojętnością i systemem, a także zaznaczyła zaangażowanie Litewki w obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt, który zebrał ponad pół miliona podpisów.
  • Zmarły poseł Lewicy, Łukasz Litewka, był znany z aktywnej działalności społecznej na rzecz dzieci, seniorów i zwierząt, a w Sejmie szczególnie angażował się w poprawę losu czworonogów, zanim zginął tragicznie w wypadku.

W dniu 14 lipca odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. ochrony zwierząt w Sejmie, w którym uczestniczyła Natalia Bacławska. Partnerka zmarłego posła Lewicy, Łukasza Litewki, który był znany z aktywnego zaangażowania w kwestie ochrony zwierząt, rozpoczęła swoje wystąpienie, podkreślając osobiste motywacje.

- Nazywam Bacławska i jestem partnerką świętej pamięci Łukasza Litewki. Połączyła nas między innymi pomoc zwierzętom, była jedną z naszych wspólnych wartości oraz celów, które nieśliśmy w naszym życiu. Dzisiaj jestem tutaj nie tylko jako osoba, która go kochała. Jestem tu jako świadek tego, ile determinacji kosztuje walka o zwierzęta w Polsce. Walka nie z brakiem pieniędzy, nie z brakiem ludzi dobrej woli, tylko z obojętnością, z wygodą i z systemem, które od lat pozwala cierpieniu istnieć. Łukasz nie traktował ochrony zwierząt jako politycznego hasła, dla niego była to odpowiedzialność, dlatego z ogromną duma przyjął miejsce w komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt i dlatego zaangażował się w obywatelski projekt ustawy - powiedziała.

Kontynuując swoje przemówienie, Bacławska zaakcentowała determinację w działaniach na rzecz zwierząt. Podkreśliła, że jej obecność nie wynika jedynie z osobistych więzi, ale z głębszej misji i świadomości wyzwań.

Po tygodniach przerwy nagle rodzina Łukasza Litewki opublikowała oświadczenie. "W tym momencie mocniej zabiło Wam serce"

- Wierzył, że właśnie tutaj będzie można skończyć z udawaniem, że obecne przepisy działają. Miał też marzenia. jednym z nich był zwierzogranie - wydarzenie, które miało połączyć ludzi wokół pomaganiu zwierzętom. Chciał stworzyć miejsce, w którym liczy się nie polityka, nie poglądy, nie podziały, ale wspólny cel - ratowanie tych, którzy sami nie potrafią poprosić o pomoc. Wierzył, że dobro zawsze potrafi zgromić ludzi. Dlatego dziś tym bardziej naszym obowiązkiem jest doprowadzić do końca jego pracę, bo obecne przepisy nie działają. Jeśli działałby skutecznie, nie mielibyśmy przepełnionych schronisk; nie oglądalibyśmy kolejnych interwencji odbierających zwierzęta dramatycznych warunków; nie czytalibyśmy co chwila o miejscach, które zamiast ratować, stały się symbolem cierpienia.

Projekt Obywatelski

Natalia Bacławska wyraziła silne zaangażowanie w kontynuowanie dzieła zmarłego posła, szczególnie w kontekście obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego ochrony zwierząt. Projekt ten zebrał znaczące poparcie, uzyskując ponad pół miliona podpisów. Zaznaczyła rolę Łukasza Litewki w tej inicjatywie

- Ponad pół miliona Polek i Polaków podpisało obywatelski projekt ustawy. To nie jest głos garstki aktywistów, to nie jest internetowa dyskusja. To ponad pół miliona obywateli, którzy powiedzieli "dość". Łukasz był jedną z osób, które te podpisy zbierały. Nie dlatego, że musiał. Dlatego że wierzył, iż państwo w końcu stanie po stronie tych, którzy sami się nie obronią - skomentowała.

Pamięć o Łukaszu Litewce

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, był szeroko znany ze swojej działalności społecznej. Aktywnie angażował się w pomoc różnym grupom społecznym, w tym dzieciom, seniorom oraz zwierzętom. W swojej pracy parlamentarnej w Sejmie koncentrował się głównie na poprawie warunków życia i praw zwierząt. Poseł Litewka zginął tragicznie w wypadku, który miał miejsce 23 kwietnia.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądał grób Łukasza Litewki po pogrzebie:

Tak wygląda grób Łukasza Litewki dzień po pogrzebie. Widok rozdziera serce
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