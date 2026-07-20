Partnerka Łukasza Litewki zabrała głos w Sejmie. Trudno powstrzymać łzy

Partnerka zmarłego posła, Natalia Bacławska, wystąpiła przed Sejmową Komisją ds. ochrony zwierząt, deklarując wolę kontynuowania działań Łukasza Litewki na rzecz poprawy losu zwierząt.

Natalia Bacławska podkreśliła, że walka o prawa zwierząt w Polsce to zmaganie się z obojętnością i systemem, a także zaznaczyła zaangażowanie Litewki w obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt, który zebrał ponad pół miliona podpisów.

Zmarły poseł Lewicy, Łukasz Litewka, był znany z aktywnej działalności społecznej na rzecz dzieci, seniorów i zwierząt, a w Sejmie szczególnie angażował się w poprawę losu czworonogów, zanim zginął tragicznie w wypadku.

W dniu 14 lipca odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. ochrony zwierząt w Sejmie, w którym uczestniczyła Natalia Bacławska. Partnerka zmarłego posła Lewicy, Łukasza Litewki, który był znany z aktywnego zaangażowania w kwestie ochrony zwierząt, rozpoczęła swoje wystąpienie, podkreślając osobiste motywacje.

- Nazywam Bacławska i jestem partnerką świętej pamięci Łukasza Litewki. Połączyła nas między innymi pomoc zwierzętom, była jedną z naszych wspólnych wartości oraz celów, które nieśliśmy w naszym życiu. Dzisiaj jestem tutaj nie tylko jako osoba, która go kochała. Jestem tu jako świadek tego, ile determinacji kosztuje walka o zwierzęta w Polsce. Walka nie z brakiem pieniędzy, nie z brakiem ludzi dobrej woli, tylko z obojętnością, z wygodą i z systemem, które od lat pozwala cierpieniu istnieć. Łukasz nie traktował ochrony zwierząt jako politycznego hasła, dla niego była to odpowiedzialność, dlatego z ogromną duma przyjął miejsce w komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt i dlatego zaangażował się w obywatelski projekt ustawy - powiedziała.

Kontynuując swoje przemówienie, Bacławska zaakcentowała determinację w działaniach na rzecz zwierząt. Podkreśliła, że jej obecność nie wynika jedynie z osobistych więzi, ale z głębszej misji i świadomości wyzwań.

- Wierzył, że właśnie tutaj będzie można skończyć z udawaniem, że obecne przepisy działają. Miał też marzenia. jednym z nich był zwierzogranie - wydarzenie, które miało połączyć ludzi wokół pomaganiu zwierzętom. Chciał stworzyć miejsce, w którym liczy się nie polityka, nie poglądy, nie podziały, ale wspólny cel - ratowanie tych, którzy sami nie potrafią poprosić o pomoc. Wierzył, że dobro zawsze potrafi zgromić ludzi. Dlatego dziś tym bardziej naszym obowiązkiem jest doprowadzić do końca jego pracę, bo obecne przepisy nie działają. Jeśli działałby skutecznie, nie mielibyśmy przepełnionych schronisk; nie oglądalibyśmy kolejnych interwencji odbierających zwierzęta dramatycznych warunków; nie czytalibyśmy co chwila o miejscach, które zamiast ratować, stały się symbolem cierpienia.

Projekt Obywatelski

Natalia Bacławska wyraziła silne zaangażowanie w kontynuowanie dzieła zmarłego posła, szczególnie w kontekście obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego ochrony zwierząt. Projekt ten zebrał znaczące poparcie, uzyskując ponad pół miliona podpisów. Zaznaczyła rolę Łukasza Litewki w tej inicjatywie

- Ponad pół miliona Polek i Polaków podpisało obywatelski projekt ustawy. To nie jest głos garstki aktywistów, to nie jest internetowa dyskusja. To ponad pół miliona obywateli, którzy powiedzieli "dość". Łukasz był jedną z osób, które te podpisy zbierały. Nie dlatego, że musiał. Dlatego że wierzył, iż państwo w końcu stanie po stronie tych, którzy sami się nie obronią - skomentowała.

Pamięć o Łukaszu Litewce

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, był szeroko znany ze swojej działalności społecznej. Aktywnie angażował się w pomoc różnym grupom społecznym, w tym dzieciom, seniorom oraz zwierzętom. W swojej pracy parlamentarnej w Sejmie koncentrował się głównie na poprawie warunków życia i praw zwierząt. Poseł Litewka zginął tragicznie w wypadku, który miał miejsce 23 kwietnia.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądał grób Łukasza Litewki po pogrzebie:

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