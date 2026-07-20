PiS traci na rozłamie! "Rozwoj Plus" zabiera cenne poparcie, nasz sondaż wszystko ujawnia

Sara Osiecka
Sara Osiecka
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-07-20 15:41

Najnowsze badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” nie pozostawia złudzeń – wewnętrzne spory i potencjalny rozłam na prawicy najmocniej uderzają w partię Jarosława Kaczyńskiego (77 l.). Analiza dwóch wariantów badania jasno pokazuje, że pojawienie się nowej alternatywy w postaci formacji „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego (58 l.) bezpośrednio drenuje elektorat PiS.

Zestawienie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego przemawiających do mikrofonów. O sondażu czytaj w SE Polityka.
Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS, Marcin Gadomski//SUPER EXPRESS
  • Wprowadzenie hipotetycznej formacji Mateusza Morawieckiego "Rozwój Plus" skutkuje gwałtownym spadkiem poparcia dla PiS.
  • Poparcie dla "Rozwój Plus" pochodzi niemal w całości z dotychczasowej bazy wyborczej PiS, co oznacza, że nowa formacja nie buduje nowej większości, lecz dzieli istniejący elektorat prawicy.
  • Ewentualny samodzielny start listy Morawieckiego to potężny sygnał ostrzegawczy,

W pierwszym scenariuszu, w którym ankietowani wybierali spośród tradycyjnie startujących komitetów, PiS mogło liczyć na stabilne poparcie wynoszące 25,41%. W tym układzie sił ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zachowywało pełną dominację nad resztą opozycji jako główna i skonsolidowana siła po prawej stronie.

Sytuacja ulega jednak diametralnej zmianie w drugim wariancie sondażu. Po dopisaniu do listy wyborczej nowej formacji „Rozwój Plus”, stworzonej przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, zyskuje ona poparcie na poziomie 2,33%. Choć to wynik poniżej progu wyborczego, polityczny koszt dla PiS okazuje się ogromny.

W tym samym momencie poparcie dla PiS gwałtownie spada do poziomu 23,80%. Oznacza to stratę aż 1,61 punktu procentowego. Zestawienie tych danych jasno pokazuje, że niemal całe poparcie dla ruchu Morawieckiego pochodzi z dotychczasowej bazy wyborczej PiS. Zjawisko to potwierdza, że samodzielny start otoczenia byłego premiera nie buduje nowej większości, a jedynie dzieli obecny elektorat. Dla Nowogrodzkiej to poważne ostrzeżenie, że wewnętrzne ambicje mogą trwale odebrać szansę na rywalizację z liderem sondaży. O ocenę wyników poprosiliśmy politologa Kazimierza Kika.

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- Widać, że Mateusz Morawiecki i jego ewentualna przyszła partia mogą stać się zagrożeniem dla PiS. Na naszych oczach rozgrywa się dramat PiS i Kaczyńskiego. Partia chce się rozwijać, iść do przodu, ale jest trzymana przez wodza Kaczyńskiego i to jest problem. PiS traci na rozłamie - powiedział nam ekspert.

Dla Jarosława Kaczyńskiego to potężny sygnał ostrzegawczy. Ewentualny start samodzielnej listy Morawieckiego rządu nie daje mu mandatów, ale pozbawia PiS szans na nawiązanie równorzędnej walki z KO.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 16-17.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

W takich warunkach mieszka Mateusz Morawiecki
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JAROSŁAW KACZYŃSKI
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