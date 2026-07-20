PiS traci na rozłamie! "Rozwoj Plus" zabiera cenne poparcie, nasz sondaż wszystko ujawnia

Wprowadzenie hipotetycznej formacji Mateusza Morawieckiego "Rozwój Plus" skutkuje gwałtownym spadkiem poparcia dla PiS.

Poparcie dla "Rozwój Plus" pochodzi niemal w całości z dotychczasowej bazy wyborczej PiS, co oznacza, że nowa formacja nie buduje nowej większości, lecz dzieli istniejący elektorat prawicy.

Ewentualny samodzielny start listy Morawieckiego to potężny sygnał ostrzegawczy,

W pierwszym scenariuszu, w którym ankietowani wybierali spośród tradycyjnie startujących komitetów, PiS mogło liczyć na stabilne poparcie wynoszące 25,41%. W tym układzie sił ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zachowywało pełną dominację nad resztą opozycji jako główna i skonsolidowana siła po prawej stronie.

Sytuacja ulega jednak diametralnej zmianie w drugim wariancie sondażu. Po dopisaniu do listy wyborczej nowej formacji „Rozwój Plus”, stworzonej przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, zyskuje ona poparcie na poziomie 2,33%. Choć to wynik poniżej progu wyborczego, polityczny koszt dla PiS okazuje się ogromny.

W tym samym momencie poparcie dla PiS gwałtownie spada do poziomu 23,80%. Oznacza to stratę aż 1,61 punktu procentowego. Zestawienie tych danych jasno pokazuje, że niemal całe poparcie dla ruchu Morawieckiego pochodzi z dotychczasowej bazy wyborczej PiS. Zjawisko to potwierdza, że samodzielny start otoczenia byłego premiera nie buduje nowej większości, a jedynie dzieli obecny elektorat. Dla Nowogrodzkiej to poważne ostrzeżenie, że wewnętrzne ambicje mogą trwale odebrać szansę na rywalizację z liderem sondaży. O ocenę wyników poprosiliśmy politologa Kazimierza Kika.

- Widać, że Mateusz Morawiecki i jego ewentualna przyszła partia mogą stać się zagrożeniem dla PiS. Na naszych oczach rozgrywa się dramat PiS i Kaczyńskiego. Partia chce się rozwijać, iść do przodu, ale jest trzymana przez wodza Kaczyńskiego i to jest problem. PiS traci na rozłamie - powiedział nam ekspert.

Dla Jarosława Kaczyńskiego to potężny sygnał ostrzegawczy. Ewentualny start samodzielnej listy Morawieckiego rządu nie daje mu mandatów, ale pozbawia PiS szans na nawiązanie równorzędnej walki z KO.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 16-17.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

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