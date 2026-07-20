"Niedyskretnie o politykach". PiS się rozpadnie? Mocne słowa!

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-07-20 22:50

W nowym odcinku podcastu "Niedyskretnie o politykach", w którym Joanna Miziołek i Eliza Olczyk ujawniają kulisy polskiej polityki, pojawił się temat możliwego rozpadu głównej partii opozycyjnej. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest skazane na marginalizację? Co z rządem Donalda Tuska i pozostałymi partiami?

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  • Ostry konflikt w PiS między frakcjami Morawieckiego i Sasina grozi rozłamem partii, spadkiem poparcia do 18-20% i dymisją Jarosława Kaczyńskiego.
  • Poparcie dla rządu Donalda Tuska spadło do 29%, a dla premiera do 31%, co wynika m.in. z afery w Szpitalu Południowym i braku widocznych sukcesów.
  • Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywołało poruszenie i zapowiada dalszą walkę o równość małżeńską, mimo potencjalnych konsekwencji budżetowych.
  • Wzajemne osłabianie się rządu i opozycji poprzez wewnętrzne konflikty i brak skuteczności tworzy polityczny chaos, z którego korzystają inni gracze sceny politycznej.

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Wielka wojna w PiS! Morawiecki kontra Sasin – czy Jarosław Kaczyński straci partię?

Polska scena polityczna płonie! Za kulisami największych partii rozgrywają się dramaty, które mogą zmienić oblicze kraju. W najnowszym odcinku podcastu „Niedyskretnie o politykach” Joanna Miziołek i Eliza Olczyk ujawniają wielką wojnę w Prawie i Sprawiedliwości, która może doprowadzić do rozłamu ugrupowania. Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy stają naprzeciwko „frakcji maślarzy” z Jackiem Sasinem na czele, a Jarosław Kaczyński znalazł się w bezprecedensowej sytuacji, która zagraża jego pozycji prezesa partii. Czy w obliczu wewnętrznego chaosu PiS-u, Donald Tusk i jego rząd mogą odetchnąć z ulgą? Nic bardziej mylnego! Analizy dziennikarek pokazują, że gabinet premiera Tuska notuje drastyczny spadek poparcia w najnowszych sondażach, a afera Szpitala Południowego i kontrowersyjne decyzje, takie jak te dotyczące najmu krótkoterminowego, podważają zaufanie społeczne. Czy te problemy sprawią, że obydwie strony politycznej barykady znajdą się w poważnych tarapatach? Ekspertki podcastu nie pozostawiają złudzeń – polska polityka wchodzi w fazę, gdzie nic nie jest pewne, a konsekwencje obecnych wydarzeń mogą być katastrofalne dla przyszłości kraju. Zapraszamy do wysłuchania pełnej analizy, która odkryje najgłębsze sekrety i przewidywane scenariusze dla polskiej sceny politycznej.

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