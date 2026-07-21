Tobiasz Bocheński na premiera?! Pojawiają się głosy za jego kandydaturą

Oficjalne stanowisko PiS o potrzebie pomocy militarnej dla Ukrainy jest podważane przez wypowiedzi wiceprezesa Przemysława Czarnka, który sugeruje wstrzymanie finansowania zbrojeń i odbudowy, co wywołało reakcję prezesa Jarosława Kaczyńskiego zapowiadającego wyjaśnienie sprawy.

Jarosław Kaczyński, pomimo deklarowanego wsparcia militarnego dla Ukrainy, podtrzymuje swój sprzeciw wobec "banderyzmu" i obecności Ukrainy w UE, która kultywowałaby taką ideologię, co ujawniło się w jego dialogu z ambasadorem Ukrainy.

Wewnątrz PiS narastają spory dotyczące kierunku partii i walka o przyszłego kandydata na premiera, gdzie Jacek Sasin promuje Tobiasza Bocheńskiego, a szanse Przemysława Czarnka spadają, co wskazuje na wewnętrzne podziały i strategię partii.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, ogłosił we wtorek, że jego partia niezmiennie popiera udzielanie pomocy militarnej Ukrainie, również tej realizowanej przez Unię Europejską. Dodał, że kontrowersyjne wypowiedzi wiceprezesa ugrupowania, Przemysława Czarnka, będą przedmiotem wyjaśnień ze strony kierownictwa partii.

W poniedziałek Przemysław Czarnek, podczas wystąpienia w TV Republika, zasugerował, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wymusić na Ukrainie rewizję jej polityki wobec Polski.

- Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - powiedział.

Reakcja Jarosława Kaczyńskiego

We wtorek prezes PiS powtórzył stanowisko PiS.

- Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. Kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa - napisał na Twitterze. - Sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii - dodał.

Na wpis Jarosława Kaczyńskiego odpowiedział Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, dziękując prezesowi PiS za deklarowane wsparcie. W kolejnym poście na X, Kaczyński zwrócił się do ambasadora, stwierdzając: „Panie Ambasadorze, oczywiście, że jestem za tym, by to Rosja poniosła sromotną klęskę w wywołanej przez siebie wojnie, ale mój sprzeciw wobec banderyzmu i obecności Ukrainy w UE, kultywującej tego rodzaju ludobójczą ideologię, podtrzymuję”. Dodał, że „Wbrew pozorom moje zdanie w tej sprawie od lat się nie zmieniło”.

Wewnętrzne spory w PiS

Wewnątrz PiS narastają wewnętrzne napięcia, które dotyczą między innymi aktywności politycznej prowadzonej poza oficjalnymi strukturami partii. W związku z tym, prezes Jarosław Kaczyński publicznie zaapelował o spójność i dyscyplinę. Równocześnie, kierownictwo ugrupowania wprowadziło rygorystyczne zasady dotyczące członkostwa w stowarzyszeniach, z terminem dostosowania się do 23 lipca. Na tle tych podziałów pojawiają się również dyskusje na temat potencjalnych kandydatów na stanowisko premiera.

Z informacji uzyskanych od ważnego polityka PiS wynika, że niektórzy wpływowi członkowie partii aktywnie promują kandydatury na przyszłego premiera.

- Jacek Sasin forsuje Tobiasza Bocheńskiego na kandydata na premiera z PiS. Akcje Przemka Czarnka w ostatnich dniach spadły chociaż walczy u prezesa, aby pozostać tym kandydatem. Pytanie, czy prezes ulegnie podszeptom Sasina, czy też nie. Bocheński bardzo by chciał zostać kandydatem na premiera – przekazał nam ważny polityk PiS.

Czy promowanie Tobiasza Bocheńskiego ma na celu pozyskanie bardziej umiarkowanego elektoratu oraz załagodzenie wewnętrznych sporów? Ostateczna decyzja Jarosława Kaczyńskiego, czy poprze bardziej radykalne stanowisko reprezentowane przez Czarnka, czy skłoni się ku sugestiom Sasina, będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłej strategii wyborczej partii.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Tobiasz Bocheński:

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Sonda Tobiasz Bocheński ma szansę zostać premierem? Tak Nie