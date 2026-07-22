Morawiecki przejmie PiS! Polacy nie mają wątpliwości

Mateusz Morawiecki jest zdecydowanym liderem sondażu, zdobywając 46% poparcia ogółem, co świadczy o jego szerokiej rozpoznawalności i sympatii także wśród centrowego elektoratu.

Przemysław Czarnek zajmuje drugie miejsce, uzyskując 18% poparcia ogółem, ale jego wynik rośnie do 21% wśród wyborców PiS, co czyni go głównym kandydatem jastrzębiego, tradycyjnego skrzydła partii.

Mateusz Morawiecki jest postrzegany przez wyborców jako potencjalny następca Jarosława Kaczyńskiego, a nie Przemysław Czarnek, co potwierdza dr Bartosz Rydlinski.

Zdecydowanym liderem zestawienia został były premier Mateusz Morawiecki (58 l.). W badaniu ogólnopolskim poparło go aż 46 proc. respondentów. Z kolei wśród deklarowanych wyborców PiS wskaźnik ten wyniósł 34 proc. Taka rozbieżność pokazuje, że ten polityk cieszy się szeroką rozpoznawalnością i sympatią wśród centrowego elektoratu, choć w samej partii musi mierzyć się z silną konkurencją.

Drugie miejsce zajął były minister edukacji Przemysław Czarnek (49 l.), który uzyskał 18 proc. głosów w sondażu ogólnym. Co istotne, w grupie wyborców PiS jego poparcie wzrosło do 21 proc., co czyni go głównym kandydatem jastrzębiego, tradycyjnego skrzydła ugrupowania. Na trzecim miejscu znalazła się europosłanka Beata Szydło (63 l.), zdobywając odpowiednio 15 proc. głosów od ogółu badanych i 11 proc. wśród sympatyków PiS. Kolejna miejsce zajął były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, na którego wskazało 9 proc. ogółu wyborców i 7 proc. elektoratu PiS. Z kolei 12 proc. wszystkich wyborców wybrałoby kogoś innego, tak samo jak 2 proc. wyborców PiS.

O ocenę wyników poprosiliśmy dr. Bartosza Rydlinskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Jak widać, Mateusz Morawiecki jest ciągle powszechnie szanowany przez wyborców PiS, ale nie tylko przez nich. Przez kilka lat Jarosław Kaczyński stawiał na niego, widać, że Morawiecki zbudował sobie pewne poparcie wśród wyborców. Ludzie go szanują i to w nim, a nie w Czarnku, widzą następcę Jarosława Kaczyńskiego - powiedział nam.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 16-17.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

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