Fatalny sondaż dla rządu Tuska. Tak Polacy oceniają sytuację w ochronie zdrowia

Problemy w ochronie zdrowia, od kolejek po zadłużenie szpitali, poważnie obciążają notowania rządu Donalda Tuska, ujawnia nowy sondaż.

Aż 77% Polaków negatywnie ocenia radzenie sobie władzy z kryzysem w służbie zdrowia, co stanowi alarmujący sygnał społecznego niezadowolenia.

Nawet 47% wyborców koalicji rządzącej wyraża krytykę, co wskazuje na rosnące zaniepokojenie nawet w elektoracie popierającym obecną władzę.

Sprawdź, dlaczego elektorat koalicji traci cierpliwość i jakie konsekwencje mogą mieć te wyniki dla przyszłości rządu i polskiej służby zdrowia.

Problemy systemu ochrony zdrowia, od wydłużających się kolejek do lekarzy, przez narastające zadłużenie szpitali, po kontrowersje wokół wynagrodzeń części środowiska medycznego coraz wyraźniej odbijają się na notowaniach rządu Donalda Tuska. Najnowszy sondaż wskazuje, że społeczne zaufanie do działań władzy w tym obszarze pozostaje ograniczone.

W badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski respondentom zadano pytanie: „Jak Pana/Pani zdaniem rząd radzi sobie z aferami w ochronie zdrowia?”.

Aż 77 proc. badanych ocenia rząd źle

Łącznie 77 proc. ankietowanych wystawiło rządowi ocenę negatywną. Odpowiedź „zdecydowanie źle” wskazało 48 proc., natomiast „raczej źle” 29 proc. Pozytywnie działania gabinetu ocenia 17,4 proc. respondentów. Jedynie 0,4 proc. uznało, że rząd radzi sobie „zdecydowanie dobrze”, a 17 proc. wybrało odpowiedź „raczej dobrze”. Brak jednoznacznej opinii deklaruje 5,6 proc. badanych.

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Wyborcy koalicji coraz bardziej krytyczni

Szczególną uwagę zwracają wyniki wśród sympatyków ugrupowań tworzących obecną większość parlamentarną. Negatywną ocenę działań rządu wyraża 47 proc. wyborców koalicji – w tym 37 proc. wskazuje odpowiedź „raczej źle”, a 10 proc. „zdecydowanie źle”. Pozytywnie rząd ocenia 45 proc. tej grupy. Odpowiedź „raczej dobrze” wybiera 44 proc., natomiast „zdecydowanie dobrze” zaledwie 1 proc. Kolejne 8 proc. nie ma wyrobionego zdania. Także we własnym elektoracie rząd zaczyna mierzyć się z przewagą głosów krytycznych nad aprobatą dla swoich działań.

Opozycja niemal jednomyślna

Wśród wyborców opozycji krytyka przybiera niemal jednogłośny charakter, negatywne oceny sięgają 96 proc. Aż 84 proc. respondentów z tej grupy uważa, że rząd radzi sobie „zdecydowanie źle”. Jedynie 4 proc. wskazuje odpowiedź „raczej dobrze”.

Podobne nastroje dominują wśród sympatyków Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Negatywną ocenę wystawia rządowi 94 proc. z nich, przy czym 83 proc. wybiera odpowiedź „zdecydowanie źle”.

Wśród pozostałych badanych krytyczne opinie wyraża 81 proc., podczas gdy pozytywną ocenę deklaruje jedynie 5 proc.

Kiedy przeprowadzono sondaż?

Badanie United Surveys by IBRiS zostało przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 10–12 lipca 2026 roku. Zastosowano metodę mieszaną CAWI i CATI. W sondażu uczestniczyła reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.

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