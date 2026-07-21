Fundacja Marty Nawrockiej zebrała fortunę. W grę wchodzą też publiczne pieniądze

Fundacja „Blisko Ludzkich Spraw” Pierwszej Damy Marty Nawrockiej w zaledwie kilka miesięcy zebrała ponad 460 tysięcy złotych z darowizn.

Dodatkowo, organizacja ma otrzymać 30 tysięcy złotych z samorządu Podkarpacia, podczas gdy tożsamość prywatnych darczyńców pozostaje niejawna.

Dowiedz się, jakie projekty realizuje fundacja, kto faktycznie nią zarządza i na co dokładnie przeznaczane są tak duże środki.

Fundacja Pierwszej Damy „Blisko Ludzkich Spraw” ruszyła na dobre w 2026 roku. Choć działa od niedawna, zgromadziła już pokaźną sumę. Według danych przekazanych Gazeta.pl do 15 lipca na jej konto trafiło dokładnie 460 052,02 zł.

Pieniądze mają pochodzić od darczyńców prywatnych oraz firm. Fundacja nie podała jednak nazwisk ani nazw podmiotów, które wsparły ją finansowo.

Podkarpacie podpisało umowę z fundacją

Organizacja rozpoczęła także współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Regionem kieruje Władysław Ortyl, polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością. Samorząd zamówił działania promocyjne przy dziesięciu przedstawieniach dla dzieci. Chodzi o spektakl „Kapitan Polska”, który pokazywano w podkarpackich uzdrowiskach.

Wydarzenia odbyły się w Rymanowie-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju oraz Latoszynie. Za realizację umowy fundacja ma otrzymać 30 tys. zł brutto. Kontrakt nie został jeszcze rozliczony.

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„Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego zawarł z Fundacją umowę na przeprowadzenie działań promocyjnych przed, w trakcie oraz po organizacji dziesięciu wydarzeń pn. 'Kapitan Polska', realizowanych w okresie od 31 maja do 30 czerwca w czterech miejscowościach uzdrowiskowych: Rymanowie-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju oraz Latoszynie” – przekazał Gazeta.pl Krzysztof Witek z urzędu marszałkowskiego.

„Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 30 000,00 zł brutto. Umowa nie została jeszcze rozliczona” – dodał.

Fundacja podała dokładną kwotę

Przedstawiciele organizacji potwierdzili wysokość zgromadzonych darowizn. Zapowiedzieli również, że współpraca z Podkarpaciem może nie być ostatnią umową zawartą z instytucją publiczną.

„Fundacja finansuje swoją działalność z darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne oraz prywatne podmioty gospodarcze. W czerwcu bieżącego roku Fundacja podjęła współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i planowana jest realizacja projektów fundacyjnych we współpracy z kolejnymi instytucjami publicznymi” – przekazała fundacja. „Jednocześnie, kierując się zasadą transparentności, Fundacja informuje, że na dzień 15 lipca 2026 roku otrzymała 460 052,02 zł darowizn na realizację celów statutowych” – dodano.

Czym zajmuje się fundacja Marty Nawrockiej?

„Kapitan Polska” jest jednym z czterech projektów organizacji. Spektakl przybliża dzieciom polską historię, symbole narodowe, dawne stolice oraz postacie znane z legend. Fundacja prowadzi też zajęcia poświęcone walce z hejtem. Warsztaty „HEJT OFF – Słowa Mają Moc!” mają uczyć dzieci empatii, asertywności i reagowania na przemoc słowną. Kolejna inicjatywa jest skierowana do matek oraz opiekunek dzieci z niepełnosprawnościami. W planach znalazł się dla nich kilkudniowy wyjazd terapeutyczny. Organizacja chce również finansować wyjazdy edukacyjne dla dzieci wychowujących się w placówkach opiekuńczych i rodzinnych domach dziecka.

Marty Nawrockiej nie ma we władzach

Pierwsza dama jest fundatorką organizacji, ale formalnie nie zasiada ani w jej zarządzie, ani w radzie. Na początek przekazała fundacji 2 tys. zł. Prezesem został pedagog Tomasz Krzemiński. W radzie zasiadają syn pierwszej damy Daniel Nawrocki, fotografka Alicja Stefaniuk oraz pedagożka Natalia Suchorska. Marta Nawrocka zapowiadała, że fundacja będzie jednym z jej najważniejszych projektów podczas prezydentury Karola Nawrockiego.

– Powstanie fundacji postrzegam jako moją misję i zadanie, które chciałabym realizować przez najbliższe pięć lat. By łączyć. By szukać porozumienia, budować mosty, burzyć mury. By działać wspólnie – mówiła w listopadzie.

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