Senat powiedział „tak”

W środę senatorowie zdecydowali o przyszłości jednego z najważniejszych urzędów w państwie. Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich zagłosowało 59 senatorów. Przeciw było 25 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tym samym zakończyła się procedura wyboru następcy prof. Marcina Wiącka, którego pięcioletnia kadencja upływa 23 lipca.

„Urząd RPO powinien być miejscem dialogu”

Jeszcze przed głosowaniem przyszła RPO zwróciła się do senatorów. Podkreślała znaczenie konstytucji i rolę urzędu, którym wkrótce będzie kierować.

– Urząd RPO powinien być miejscem dialogu. Konstytucja RP jest jak karta praw człowieka i z niej wynika rola Rzecznika – mówiła Sylwia Gregorczyk-Abram podczas posiedzenia Senatu.

Kim jest nowa Rzecznik Praw Obywatelskich?

Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna od lat zaangażowana w sprawy praw człowieka oraz praworządności. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Działa także w Stowarzyszeniu im. prof. Zbigniewa Hołdy. W ostatnich miesiącach kierowała komisją działającą przy Ministerstwie Sprawiedliwości, która badała mechanizmy represji wobec organizacji społecznych i aktywistów w latach 2015–2023.

Szczególnie bliskie są jej również sprawy osób z niepełnosprawnościami. Wielokrotnie podkreślała, że wynika to także z jej osobistych doświadczeń jako matki dziecka z niepełnosprawnością.

Polityczne starcie o urząd

Kandydaturę Gregorczyk-Abram zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jej rywalem był Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL i kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Kilka dni wcześniej poparcia kandydatce udzielił również Sejm, gdzie większość ma obecna koalicja rządząca. Senacka zgoda była więc ostatnim formalnym krokiem przed objęciem stanowiska.

Będzie strzec praw obywateli

Rzecznik Praw Obywatelskich to jedna z najważniejszych instytucji stojących na straży praw i wolności obywatelskich. Do RPO trafiają tysiące skarg dotyczących działań urzędów, sądów, służb czy innych instytucji państwowych.

Od teraz za rozpatrywanie tych spraw odpowiadać będzie Sylwia Gregorczyk-Abram. Przed nową Rzecznik stoi niełatwe zadanie, bo oczekiwania wobec urzędu są ogromne, a polityczne emocje wokół jego działalności od lat nie słabną.

Marcin Wiącek - rzecznik praw obywatelskich, Karpacz 2025