Rodzina Przemysława Czarnka się powiększyła. Posypały się gratulacje

W rodzinie byłego ministra edukacji, Przemysława Czarnka, zapanowała wielka radość, która ponownie skierowała uwagę na jego życie prywatne.

Polityk PiS po raz drugi został dziadkiem, a radosną wiadomość o narodzinach wnuczki oficjalnie przekazała europosłanka Marlena Maląg.

Odkryj, dlaczego Maląg nazwała to wydarzenie "wyjątkowym darem" i jakie życzenia skierowała do całej rodziny.

Co Marlena Maląg napisała do Przemysława Czarnka?

Przemysław Czarnek ma szczególny powód do radości. Rodzina byłego ministra edukacji i nauki właśnie się powiększyła, a polityk Prawa i Sprawiedliwości po raz drugi został dziadkiem. Na świat przyszła jego wnuczka. Radosna wiadomość nie została przekazana bezpośrednio przez samego Czarnka, lecz pojawiła się w mediach społecznościowych za sprawą Marleny Maląg. Europosłanka PiS opublikowała wpis, w którym złożyła partyjnemu koledze serdeczne gratulacje oraz życzyła całej rodzinie zdrowia, miłości i wielu pięknych chwil z maleństwem. Jej słowa szybko zwróciły uwagę internautów, którzy dołączyli do życzeń kierowanych do świeżo powiększonej rodziny polityka.

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Serdeczne gratulacje dla @CzarnekP z okazji narodzin wnuczki! ❤️ Jako babcia wiem, ile radości, wzruszeń i dumy przynosi pojawienie się wnuków. To wyjątkowy dar i piękny początek nowego etapu w życiu.Życzę całej Rodzinie dużo zdrowia, miłości i wielu niezapomnianych chwil z… pic.twitter.com/YanC2x1O5B— Marlena Maląg (@MarlenaMalag) July 20, 2026

– Serdeczne gratulacje dla @CzarnekP z okazji narodzin wnuczki! – napisała europosłanka PiS na platformie X. Jak podkreśliła, pojawienie się wnuków przynosi wiele radości, wzruszeń i dumy. – To wyjątkowy dar i piękny początek nowego etapu w życiu – dodała. Maląg życzyła całej rodzinie zdrowia, miłości oraz wielu niezapomnianych chwil z maleństwem.

Kiedy Przemysław Czarnek został dziadkiem po raz pierwszy?

Nowo narodzona dziewczynka jest drugim wnuczęciem byłego ministra edukacji. Przemysław Czarnek po raz pierwszy został dziadkiem w listopadzie 2024 roku, gdy na świat przyszedł Aleksander. Chłopiec jest synem córki polityka, Julii, która w 2023 roku wyszła za mąż. Teraz rodzina Czarnków powiększyła się o kolejną osobę

Choć Przemysław Czarnek chętnie zabiera głos w sprawach politycznych i społecznych, znacznie rzadziej dzieli się publicznie szczegółami swojego życia rodzinnego. Tym razem radosna wiadomość pojawiła się za sprawą Marleny Maląg, która postanowiła złożyć koledze z partii gratulacje w mediach społecznościowych. Jej wpis szybko zwrócił uwagę internautów, a pod publikacją pojawiły się liczne reakcje i życzenia dla świeżo powiększonej rodziny. Narodziny wnuczki z pewnością są dla polityka szczególnym wydarzeniem i okazją do spędzenia czasu z najbliższymi z dala od bieżących politycznych sporów.

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