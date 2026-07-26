Od bankiera do premiera. Historia kariery Mateusza Morawieckiego w PiS

Mateusz Morawiecki pełnił funkcję premiera Polski w latach 2017–2023, stając się drugim najdłużej urzędującym szefem rządu w historii III RP.

Przeszedł drogę od prezesa Banku Zachodniego WBK i doradcy w rządzie PO-PSL, przez wicepremiera i twórcę „Planu Morawieckiego”, aż po oficjalne wstąpienie do PiS i objęcie funkcji wiceprezesa tej partii.

Po oddaniu władzy w kraju objął stanowisko przewodniczącego europejskiej partii EKR, a w tym samym czasie zrzekł się immunitetu i usłyszał zarzuty prokuratorskie dotyczące przekroczenia uprawnień przy organizacji tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku.

Mateusz Morawiecki karierę w sferze publicznej zaczynał pod koniec lat 90. w sejmiku dolnośląskim z list AWS. Przez kolejne lata skupiał się na bankowości, a w latach od 2007 do 2015 roku stał na czele Banku Zachodniego WBK. W latach 2010–2012 zasiadał w Radzie Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. Przełomem w jego relacjach z prawicą była kolacja zorganizowana przez Ryszarda Czarneckiego, podczas której poznał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Początki Morawieckiego w PiS

Mateusz Morawiecki w listopadzie 2015 roku objął teki wicepremiera oraz ministra rozwoju w rządzie Beaty Szydło, zrezygnował z prezesury w BZ WBK. Kilka miesięcy później, w marcu 2016 roku, formalnie wstąpił do PiS.

Polityk szybko stał się głównym architektem polityki gospodarczej obozu rządzącego, przedstawiając Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, powszechnie znaną jako „Plan Morawieckiego”. Jego pozycja w gabinecie systematycznie rosła. We wrześniu 2016 roku objął połączone resorty rozwoju i finansów po odwołaniu Pawła Szałamachy. Niewiele później, w marcu 2017 roku, reprezentował Polskę na szczycie ministrów finansów państw G20 w Baden-Baden jako pierwszy polski przedstawiciel w historii.

Morawiecki jako premier

W grudniu 2017 roku nastąpiła zmiana na stanowisku szefa rządu. Po dymisji Beaty Szydło misję utworzenia nowego gabinetu otrzymał Morawiecki. Funkcję premiera pełnił przez sześć kolejnych lat, przewodnicząc trzem różnym gabinetom.

Jego pierwszy rząd, funkcjonujący w latach 2017-2019, był czasem ugruntowania własnej pozycji w partii, co zwieńczyła udana dla PiS kampania parlamentarna. W wyborach w 2019 roku Mateusz Morawiecki zdobył mandat poselski w Katowicach z rekordowym wynikiem ponad 133 tysięcy głosów i stanął na czele swojego drugiego gabinetu.

W lipcu 2021 roku został oficjalnie wyznaczony na wiceprezesa PiS, a w listopadzie tego samego roku wyprzedził Jerzego Buzka, stając się drugim najdłużej urzędującym premierem w historii III RP. Trzeci gabinet, stworzony po wyborach w 2023 roku, miał charakter mniejszościowy. Gdy nie uzyskał wotum zaufania w Sejmie, Morawiecki 13 grudnia 2023 roku oficjalnie przekazał władzę Donaldowi Tuskowi.

Kontrowersje i spory sądowe

Okres rządów Mateusza Morawieckiego nie był wolny od kryzysów. Polityk przegrywał procesy w trybie wyborczym, między innymi w sprawie wypowiedzi o budowie dróg oraz walce ze smogiem w Krakowie. Największe kontrowersje wzbudziła jednak organizacja tak zwanych wyborów kopertowych z maja 2020 roku. W sądach administracyjnych uznano, że decyzje nakazujące Poczcie Polskiej przygotowanie głosowania wydano bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa.

Zakończenie pracy w Kancelarii Premiera nie oznaczało dla Morawieckiego politycznej emerytury. Występując jako zwolennik wizji „Europy ojczyzn” i określając się mianem „eurorealisty”, w styczniu 2025 roku stanął na czele Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zapowiadając chęć budowania szerokich porozumień na szczeblu unijnym.

Jednocześnie na drodze byłego premiera pojawiły się poważne wyzwania prawne związane ze sprawą organizacji wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. W styczniu 2025 roku Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu poselskiego na wniosek prokuratora generalnego, a 27 lutego 2025 roku prokuratura oficjalnie przedstawiła mu zarzuty przekroczenia uprawnień.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Mateusz Morawiecki:

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