Zostawił Morawieckiego, teraz apeluje. Daniel Obajtek zaskoczył

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-07-25 16:41

W Prawie i Sprawiedliwości doszło do historycznego rozłamu. Dzień po tym, jak w piątek partię opuścił były premier Mateusz Morawiecki, europoseł Daniel Obajtek wystosował głośny apel. Próbuje w nim ratować jedność i wskazuje nowego, wspólnego wroga dla całej prawicy.

Europoseł Daniel Obajtek w okularach jedzie schodami ruchomymi. O jego apelu po rozłamie w PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Piotr Grzybowski/Super Express Daniel Obajtek szpanuje pięćsetkami
  • Daniel Obajtek zaapelował do polityków PiS o zaprzestanie wewnętrznych sporów, wskazując Donalda Tuska jako wspólnego "wroga kraju".
  • Jarosław Kaczyński potwierdził rozłam w PiS, informując o odejściu "ponad trzydziestu członków" z partii.
  • Rozłam dotyczy Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników, skupionych wokół stowarzyszenia Rozwój Plus.
  • Mateusz Morawiecki twierdzi, że on i jego stronnicy zostali "wypchnięci" z ugrupowania, prezentując swoją wersję wydarzeń.

Wielki rozłam w PiS: Mateusz Morawiecki odszedł z partii

W piątek, 24 lipca 2026 roku, prezes Jarosław Kaczyński potwierdził to, że grupa „trzydziestu kilku członków”, na czele której stoi były premier, nie będzie już członkami partii. Historyczny rozłam w PiS stał się faktem, gdy z partii odszedł Mateusz Morawiecki i jego stronnicy skupieni wokół stowarzyszenia Rozwój Plus.

Sam były szef rządu, w emocjonalnym wystąpieniu na antenie TV Republika, stwierdził, że on i jego zwolennicy „zostali wypchnięci” z ugrupowania. To wydarzenie kończy pewną epokę i otwiera zupełnie nowy, nieprzewidywalny rozdział w historii polskiej prawicy.

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Apel Daniela Obajtka: próba gaszenia pożaru dzień po rozłamie

Zaledwie kilkanaście godzin po trzęsieniu ziemi, w sobotę 25 lipca, głos zabrał europoseł Daniel Obajtek. Jego wpis w serwisie X nie jest już próbą zapobiegania katastrofie, ale rozpaczliwym wezwaniem do opanowania chaosu, który już się wydarzył.

– Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy: każdy idzie w swoim kierunku i niech każdy z nas poszerza swój elektorat. Nie prowadźmy walki między sobą, bo naszym wrogiem i wrogiem kraju jest Donald Tusk. Zachęcam do spokoju i pracy organicznej dla dobra przyszłości kraju - napisał na X.

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DANIEL OBAJTEK