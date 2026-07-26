Wojna w PiS trwa! Ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego pod adresem Morawieckiego

Z PiS odchodzi znacząca grupa polityków - 40 posłów, senator i trzech eurodeputowanych, co stanowi uszczuplenie parlamentarnych szeregów partii.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński twierdzi, że rozstanie nastąpiło, ponieważ były premier Mateusz Morawiecki odmówił zrezygnowania ze swoich struktur i dążył do przejęcia władzy w partii.

Mateusz Morawiecki odpiera zarzuty, twierdząc, że dążył do jedności, a on i jego zwolennicy zostali "brutalnie wypchnięci" z PiS, co nazwał "amputacją zdrowego płuca" partii.

Wszystko rozstrzygnęło się po upływie terminu na opuszczenie stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Z ugrupowania odchodzi 40 posłów, senator i trzech eurodeputowanych. Prezes PiS nie pozostawił wątpliwości co do powodów rozstania, twierdząc, że były premier odmówił zrezygnowania ze swoich struktur.

-Gdyby to zrobił, byłby dzisiaj bardzo ważnym, więcej niż bardzo ważnym, nazwiskiem w naszej partii - przekonywał Jarosław Kaczyński w wywiadzie.

Dodał też, że polityk otwarcie dążył do przejęcia władzy.

– Sam powiedział, że wie, iż źródło władzy to jest partia i on chce przejąć partię - ocenił. Przypomniał przy tym przeszłość byłego szefa rządu. – On miał bardziej skomplikowany życiorys i przez dłuższy czas był po tej stronie, która atakowała. Był nawet doradcą Tuska - podkreślił.

Odpowiedź Morawieckiego

Mateusz Morawiecki kategorycznie odpiera te zarzuty, przekonując, że dążył do zachowania jedności i nie zamierzał ulegać szantażowi.

- Nie możemy zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu - oświadczył na konferencji. Odnosząc się do koncepcji budowania szerokiego poparcia, wprost opisał decyzję władz.

- Zostaliśmy brutalnie wypchnięci z PiS. Jedno zdrowe płuco partii zostało amputowane. To tak, jakbym amputował sobie zdrową nogę - wyznał.

Mimo że Kaczyński mówi o wybraniu troszkę innych dróg, ostateczny bilans tego rozłamu to uszczuplenie parlamentarnych szeregów PiS o ponad 40 osób, którzy mogą stać się poważną konkurencją polityczną w Sejmie.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

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