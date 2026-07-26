Wojna w PiS trwa! Ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego pod adresem Morawieckiego

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-26 15:00

Rozłam w PiS stał się faktem, przypieczętowując największy kryzys w obozie prawicy od lat. Konflikt między Jarosławem Kaczyńskim (77 l.) a Mateuszem Morawieckim (58 l.) zakończył się wykluczeniem byłego szefa rządu oraz kilkudziesięciu parlamentarzystów z szeregów ugrupowania. Prezes PiS postawił twarde ultimatum i oskarżył swojego byłego zastępcę o próbę przejęcia władzy, podczas gdy były premier mówi o walce o jedność do ostatniej chwili i bardzo brutalnym wypchnięciu z partii.

Jarosław Kaczyński przemawia, obok na wstawce Mateusz Morawiecki z mikrofonem. O rozłamie w PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Gadomski/Dąbrowski
  • Z PiS odchodzi znacząca grupa polityków - 40 posłów, senator i trzech eurodeputowanych, co stanowi uszczuplenie parlamentarnych szeregów partii.
  • Prezes PiS Jarosław Kaczyński twierdzi, że rozstanie nastąpiło, ponieważ były premier Mateusz Morawiecki odmówił zrezygnowania ze swoich struktur i dążył do przejęcia władzy w partii.
  • Mateusz Morawiecki odpiera zarzuty, twierdząc, że dążył do jedności, a on i jego zwolennicy zostali "brutalnie wypchnięci" z PiS, co nazwał "amputacją zdrowego płuca" partii.

Wszystko rozstrzygnęło się po upływie terminu na opuszczenie stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Z ugrupowania odchodzi 40 posłów, senator i trzech eurodeputowanych. Prezes PiS nie pozostawił wątpliwości co do powodów rozstania, twierdząc, że były premier odmówił zrezygnowania ze swoich struktur.

-Gdyby to zrobił, byłby dzisiaj bardzo ważnym, więcej niż bardzo ważnym, nazwiskiem w naszej partii - przekonywał Jarosław Kaczyński w wywiadzie.

Dodał też, że polityk otwarcie dążył do przejęcia władzy.

Sam powiedział, że wie, iż źródło władzy to jest partia i on chce przejąć partię - ocenił. Przypomniał przy tym przeszłość byłego szefa rządu. – On miał bardziej skomplikowany życiorys i przez dłuższy czas był po tej stronie, która atakowała. Był nawet doradcą Tuska - podkreślił.

Odpowiedź Morawieckiego

Mateusz Morawiecki kategorycznie odpiera te zarzuty, przekonując, że dążył do zachowania jedności i nie zamierzał ulegać szantażowi.

- Nie możemy zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu - oświadczył na konferencji. Odnosząc się do koncepcji budowania szerokiego poparcia, wprost opisał decyzję władz.

Od bankiera do premiera. Historia kariery Mateusza Morawieckiego w PiS

- Zostaliśmy brutalnie wypchnięci z PiS. Jedno zdrowe płuco partii zostało amputowane. To tak, jakbym amputował sobie zdrową nogę - wyznał.

Mimo że Kaczyński mówi o wybraniu troszkę innych dróg, ostateczny bilans tego rozłamu to uszczuplenie parlamentarnych szeregów PiS o ponad 40 osób, którzy mogą stać się poważną konkurencją polityczną w Sejmie.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

W takich warunkach mieszka Mateusz Morawiecki
Galeria zdjęć 13
Sonda
Czy Mateusz Morawiecki powinien zbudować własną partię?
PROF. DUDEK KOMENTUJE ROZŁAM W PIS PO DECYZJI KACZYŃSKIEGO! TO KONIEC PIS? | Dudek o Polityce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
MATEUSZ MORAWIECKI