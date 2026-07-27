Nawrocki otwiera rezydencję w Juracie. „Każdy się może zgłosić”. Będzie polityczna burza?

„Każdy się może zgłosić”

Pod koniec sierpnia, 29 i 30 sierpnia, w prezydenckiej rezydencji w Juracie odbędzie się spotkanie z młodymi ludźmi. Rejestracja właśnie ruszyła. – Po raz pierwszy pan prezydent otwiera swoją rezydencję w Juracie dla kilkuset młodych ludzi. Rejestracja właśnie ruszyła na stronie prezydent.pl. Zapraszamy każdego, kto chce porozmawiać. Każdego. – powiedział w RMF FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dopytywany, czy zaproszenie obejmuje także działaczy młodzieżówek lewicy czy środowisk LGBT+, odpowiedział: – Każdy się może zgłosić.

Jednocześnie przyznał, że zgłoszenia będą weryfikowane. – Oczywiście, że będziemy sprawdzać, kto się zgłosił i jeżeli będzie zbyt wielu chętnych, to wszystkich na pewno nie uda się zmieścić w Juracie. – zaznaczył.

„Nie będzie polityków”

Wokół wydarzenia od razu pojawiły się spekulacje, że może ono stać się politycznym projektem prezydenta i próbą budowy nowego środowiska na prawicy. Leśkiewicz stanowczo temu zaprzeczył. – To będzie bardzo transparentne, otwarte, społeczne wydarzenie nie mające charakteru politycznego – zapewnił.

Na pytanie, czy pojawią się politycy PiS, odpowiedział: – Będą przedstawiciele kancelarii prezydenta, pracownicy kancelarii prezydenta, ministrowie kancelarii prezydenta, nie będzie żadnych innych osób spoza kancelarii prezydenta.

W RMF FM padło również pytanie, czy spotkanie w Juracie może być początkiem budowania nowej formacji politycznej skupionej wokół prezydenta.

Leśkiewicz odpowiedział: – Pan prezydent przede wszystkim jest głową państwa, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i kieruje swoją ofertę do młodych ludzi.

Podkreślił również, że celem wydarzenia ma być rozmowa z uczestnikami o najważniejszych sprawach państwa. – Pan prezydent zaprasza młodych po to, by z nimi porozmawiać, by się wsłuchać ich głos, by rozwiać różne wątpliwości, by odpowiedzieć na wiele czasem trudnych pytań.

Jurata pod lupą polityków

Choć Kancelaria Prezydenta przekonuje, że wydarzenie nie ma politycznego charakteru, trudno oczekiwać, by spotkanie przeszło bez echa. Zapowiedź otwarcia prezydenckiej rezydencji dla młodych pojawia się w czasie, gdy na prawicy trwa gorąca dyskusja o przyszłości obozu konserwatywnego i roli Karola Nawrockiego.

Sama inicjatywa zapewne będzie jeszcze szeroko komentowana zarówno przez polityków, jak i obserwatorów sceny politycznej.