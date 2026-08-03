Myrcha alarmuje! "Proszę nie klikać. To wirus!" Konto wiceministra zostało zaatakowane

Wiceminister Arkadiusz Myrcha przekazał, że jeśli ktoś otrzymał od niego wiadomość, w której znajduje się link, a w treści jest mowa o głosowaniu, to niech absolutnie w nic nie klika. - Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus! - ostrzegł Myrcha. Okazało się, że jego sytuacja nie jest odosobniona.

- Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu - ostrzega rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Także CERT wyjaśnił we wpisie na platformie X:

- Uważaj na prośby o głosowanie od znajomych! Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu. Warunkiem głosowania jest "weryfikacja" poprzez konto WhatsApp. Oszuści uzyskują dostęp do naszego konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia - poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego. Jeżeli padniesz ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparuj wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji - tylko w ten sposób odetniesz przestępcom dostęp. Podejrzane wiadomości i strony internetowe zgłoś do CERT Polska za pośrednictwem formularza na http://incydent.cert.pl lub w aplikacji mObywatel (usługa "Bezpiecznie w sieci") SMS-y przekaż na darmowy numer 8080.

CERT przypomina, że w razie padnięcia ofiarą oszustwa należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji, ponieważ jest to jedyny sposób, by „odciąć” dostęp przestępcom. Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę „Bezpiecznie w sieci”.

CERT Polska to działający w instytucie badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci i przyjmujący zgłoszenia o podejrzanych i nietypowych zdarzeniach.

‼️ UWAGA ‼️ Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!— Arkadiusz Myrcha (@ArkadiuszMyrcha) August 2, 2026