Morawiecki się rozkręca. Po grillu zapowiedział kolejne wydarzenie

Tuż przed weekendem odbył się wydarzenia, które zdobyło rozgłos jako "grill Morawieckiego", a zorganizowane zostało pod hasłem "Rozwój + Wy" przez stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego - "Rozwój Plus". Zgromadziło ono polityków związanych z inicjatywą Morawieckiego także ekspertów m.in. od bezpieczeństwa, wojskowości i demografii. Debatom i panelom przysłuchiwali się sympatycy byłego premiera, osoby znane i zwykli Polacy, którym bliżej jest do nowej inicjatywy.

W niedzielny (2 sierpnia) wieczór polityk podziękował wszystkim tym, którzy byli obecni na wydarzeniu, ale też aktywnie śledzili je w sieci:

Dziękuję tym, którzy przyjechali z najdalszych zakątków Polski, którzy zostali z nami do samego końca i pokazali, że jest w naszym kraju ogromna siła ludzi gotowych działać dla wspólnej sprawy. Dziękuję również za wielką aktywność w internecie – za relacje, komentarze, zdjęcia, nagrania i tysiące udostępnień. To dzięki Wam nasze przesłanie poszło w Polskę. Przesłanie o Ojczyźnie silnej, bezpiecznej, sprawiedliwej i ambitnej. O Polsce, która nie godzi się na przeciętność, nie spuszcza głowy i nie rezygnuje ze swoich marzeń.

Jak dodał Morawiecki: - 31 lipca pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko środowiskiem politycznym. Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy wiara w Polskę i gotowość do ciężkiej pracy. Pokazaliśmy, że potrafimy rozmawiać, słuchać, łączyć różne doświadczenia i wspólnie wyznaczać kierunek.

Morawiecki podkreślił też, że jest wdzięczny tym, którzy w czasie wydarzenia "Rozwój + Wy" prezentowali swoje poglądy, również ludziom spoza swego środowiska: - Jestem Wam szczególnie wdzięczny za to, że pomimo upału byliście z nami do samego końca. Niech z Małej Warszawy do wielkiej Warszawy, a następnie do całej Polski popłynie pieśń przyszłego zwycięstwa. Zwycięstwa Polski.

Najwyraźniej to jeszcze za mało dla byłego szefa rządu, bo gdy emocje po piątkowym (31 lipca) spotkaniu opadły, Mateusz Morawiecki postanowił ogłosić, że szykuje wielką konwencję. Idąc za ciosem zapowiedział kolejne wydarzenie, które ma się odbyć 15 października 2026, a więc w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023, po których jak wiemy, Morawiecki stworzył rząd, ale tylko dwutygodniowy.

Dlatego już 15 października, w rocznicę wyborów, spotkamy się na wielkiej konwencji Rozwoju Plus. Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj. Przed nami długa droga. Nie będzie łatwa. Wielkie sprawy nigdy jednak nie rodzą się z wygody, zwątpienia i czekania. Rodzą się z odwagi, pracy i odpowiedzialności. Ja jestem gotowy tę drogę prowadzić - wskazał Mateusz Morawiecki.

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