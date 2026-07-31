„Rozwój + Wy”. Morawiecki kreśli czarny scenariusz dla Polski, a nastrój ma szampański

Mateusz Morawiecki zainaugurował wydarzenie „Rozwój + Wy”, przedstawiając swoją alarmującą wizję przyszłości Polski.

Były premier ostrzegł, że bez pilnych działań prodemograficznych, Polska za 25-30 lat może stracić znaczenie, kategorycznie odrzucając migrację jako rozwiązanie.

Odkryj, dlaczego Morawiecki bije na alarm i jakie konkretne zagrożenia dla Polski widzi w najbliższych dekadach.

W piątek, 31 lipca, odbywa się wydarzenie „Rozwój + Wy”, organizowane przez środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego. Spotkanie ma być miejscem dyskusji o gospodarce, bezpieczeństwie i najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polską.

Wydarzenie otworzył były premier. W swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na demografii oraz polityce migracyjnej. Przedstawił przy tym wyjątkowo pesymistyczny scenariusz dla Polski.

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Morawiecki otworzył „Rozwój + Wy”

Według Morawieckiego kryzys demograficzny jest obecnie najważniejszym problemem, z którym musi zmierzyć się państwo. Polityk ostrzegł, że brak skutecznych działań może mieć dramatyczne konsekwencje już za kilkadziesiąt lat.

– W tych różnych scenariuszach łatwo mogę sobie wyobrazić, że za 25-30 lat bez odpowiedniego zajęcia się tym, demografią, polityką prorodzinną, proludnościową, nasz naród nie tylko może przestać coś znaczyć, ale nasz naród może wpaść w sidła większych i może przestać istnieć tak naprawdę - powiedział Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia otwierającego wydarzenie Rozwój + Wy.

Były premier zapowiedział, że jego środowisko nie zamierza rezygnować z promowania polityki prorodzinnej.

– Demografia jest naszym najważniejszym wyzwaniem i nie poddamy się, pomimo różnych słów krytyki, które padają pod naszym adresem - kontynuował.

„Migracja nie jest żadną odpowiedzią”

Morawiecki odniósł się również do argumentu, że niedobory demograficzne i problemy rynku pracy można rozwiązać przez zwiększenie migracji. Były szef rządu stanowczo odrzucił taki scenariusz.

– Migracja nie jest żadną odpowiedzią na demografię - powiedział Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia otwierającego wydarzenie Rozwój + Wy.

Jednocześnie przyznał, że migracja jest trwałym elementem współczesnego świata. Jego zdaniem państwo powinno jednak zachować kontrolę nad tym procesem.

– Migracja jest elementem współczesności, przed którym albo się trzeba skutecznie bronić, albo trzeba z niej korzystać - kontynuował.

Morawiecki o presji na granice Europy

Podczas otwarcia „Rozwój + Wy” były premier nawiązał też do sytuacji w Ceucie. Mówił o migrantach, którzy przedostali się na teren strefy Schengen, oraz o konieczności ponownego przemyślenia zobowiązań wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

– To, co dzieje się ostatnio, widzieliście, w Ceucie, kiedy tysiące migrantów tak naprawdę naruszyło już strefę Schengen, powoduje, że ta zasada rebus sic stantibus musi być raz jeszcze przemyślana w nowych okolicznościach. Nie możemy być poddani tylko presji migracyjnej ze względu na to, że przynależymy do jakichś organizacji. Nie ma na to naszej zgody - powiedział Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia otwierającego wydarzenie Rozwój + Wy.

Wystąpienie byłego premiera nadało ton całemu spotkaniu. Morawiecki połączył kwestie demografii, suwerenności oraz bezpieczeństwa granic, przedstawiając je jako najważniejsze wyzwania dla Polski na kolejne dekady.

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