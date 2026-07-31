Żołnierze, policjanci i strażacy na listach Brauna. Lider KKP podał szczegóły

Grzegorz Braun ujawnił jeden z pierwszych elementów strategii wyborczej Konfederacji Korony Polskiej na przyszłoroczne wybory parlamentarne.

Lider KKP zamierza szeroko otworzyć listy swojego ugrupowania, rezerwując piąte miejsce w każdym okręgu wyborczym dla przedstawicieli służb mundurowych.

Dowiedz się, jak Braun argumentuje ten odważny krok, podkreślając niezłomne wsparcie dla bezpieczeństwa kraju i funkcjonariuszy.

Grzegorz Braun przedstawił jeden z pierwszych konkretnych elementów planu swojej partii na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Lider Konfederacji Korony Polskiej zamierza szeroko otworzyć listy ugrupowania dla przedstawicieli służb mundurowych.

Zapowiedź padła podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed pomnikiem Armii Krajowej w Warszawie.

Mundurowi dostaną piąte miejsca na listach Brauna

Zgodnie z deklaracją polityka w każdym z 41 okręgów wyborczych piąte miejsce na liście komitetu Konfederacji Korony Polskiej ma zostać zarezerwowane dla funkcjonariusza służb mundurowych.

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Braun przekonywał, że podejście jego ugrupowania do bezpieczeństwa funkcjonariuszy jest „niezłomne”. Kwestia ta ma być jednym z najważniejszych punktów programu wyborczego partii.

Lider KKP stwierdził, że przywrócenie bezpieczeństwa obywatelom wymaga najpierw zapewnienia odpowiedniej ochrony osobom służącym w wojsku i innych formacjach państwowych.

Braun mówi o polskich żołnierzach i ochronie granic

Europoseł podkreślił również, że na terytorium Polski prawo do działania z bronią powinien mieć polski żołnierz. To właśnie polskie wojsko, w opinii Brauna powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.

Zapowiedź miejsc dla mundurowych może być próbą wzmocnienia wizerunku Konfederacji Korony Polskiej jako formacji stawiającej na bezpieczeństwo, wojsko i interesy funkcjonariuszy.

Żołnierze zawodowi mogą kandydować do Sejmu, Senatu oraz Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny muszą poinformować o takim zamiarze dowódcę jednostki. Na czas kampanii wyborczej przysługuje im urlop bezpłatny.

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