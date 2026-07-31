Czarnek nie wytrzymał. Nazwał Tuska „szaleńcem”. Tak ostro jeszcze nie było

Przemysław Czarnek w Radiu Wnet bezprecedensowo ostro zaatakował Donalda Tuska, zarzucając mu zagrażanie bezpieczeństwu Polski.

Polityk PiS nazwał premiera „szaleńcem” i zażądał jego natychmiastowej dymisji, argumentując to ryzykiem rozbrojenia kraju na rzecz Ukrainy.

Dowiedz się, dlaczego Czarnek widzi Tuska jako beneficjenta sporów na prawicy i jakie inne mocne słowa padły w wywiadzie.

Przemysław Czarnek w piątkowej rozmowie na antenie Radia Wnet nie szczędził mocnych słów pod adresem Donalda Tuska. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zarzucił premierowi działania godzące w bezpieczeństwo państwa i stwierdził, że powinien jak najszybciej odejść z funkcji szefa rządu.

Czarnek: „Mamy do czynienia z szaleńcem”

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Najmocniejsze słowa padły, gdy rozmowa zeszła na kwestie bezpieczeństwa i pomocy wojskowej dla Ukrainy.

– Natychmiast do dymisji, natychmiast do dymisji człowiek, który mówi w ten sposób, żeby przekazać jeszcze więcej sprzętu bezwarunkowo Ukrainie, czyli rozbroić Polskę, także z najnowocześniejszego sprzętu, z rakiet Patriot, nie może być dalej premierem, dlatego że jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa – powiedział Przemysław Czarnek. – Jeżeli człowiek, który jest premierem, mówi: rozbroić, dać wszystko Ukrainie, zapominawszy że jest również Białoruś, jest również okręg królewiecki, że zagrożenie z Rosji może pochodzić nie tylko z nad Ukrainy, to znaczy że mamy do czynienia z szaleńcem, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu i to jest zupełnie oczywiste – stwierdził.

„Tusk jest największym beneficjentem”

Czarnek odniósł się również do wydarzeń ostatnich dni i napiętej sytuacji politycznej. Według niego największym wygranym obecnych sporów jest Donald Tusk.

– Donald Tusk jest rzeczywiście największym beneficjentem tego, co się działo – powiedział.

Polityk PiS przekonywał, że w momentach kryzysowych część mediów apeluje o jedność wokół premiera, co – jego zdaniem – wzmacnia pozycję szefa rządu.

Czarnek o rozłamie: „Sami oceńcie, kto chce wyjść z PiS”

Duża część rozmowy dotyczyła również sytuacji na prawicy po utworzeniu nowego klubu parlamentarnego przez środowisko Mateusza Morawieckiego. Czarnek podkreślał, że parlamentarzyści związani z nowym klubem nadal formalnie pozostają członkami klubu PiS.

– Koledzy są dalej członkami PiS i założyli nowy klub bez rezygnacji z klubu PiS. Sami państwo oceńcie, kto na siłę chce wyjść z PiS – mówił. – Oczekuję, że będziemy na prawicy całej i stąd moje hasło, które głoszę od niepamiętnych czasów, czyli jedność w PiS i pokój na prawicy. Oczekuję, że cała prawica będzie szła w jednym kierunku, bo dzisiaj mamy obowiązek odstawienia od władzy szkodników, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu – podkreślił.

Uderzył także w Czarzastego

Polityk PiS skomentował również sposób, w jaki – jego zdaniem – marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potraktował nowo powstały klub parlamentarny.

– Ciekawe, że pan Czarzasty poszedł na rękę absolutnie w każdej sprawie kolegom, przychylił się do tego, że nie złożyli rezygnacji z klubu PiS, uznał że nie trzeba, wystarczy że zakładają nowy klub, przychylił się do ich wniosku natychmiast – powiedział.

Dodał również z przekąsem, że zmiana harmonogramu głosowań miała ułatwić posłom udział w planowanym spotkaniu.

– Początkowo planowane były również głosowania dzisiaj aż do 17:30, co przeszkodziłoby w jedzeniu tego, tam chyba dyspensę mają, grilla – stwierdził.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmieniał się Przemysław Czarnek

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