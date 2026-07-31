W czwartek (30 lipca) polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez niezidentyfikowany obiekt, co doprowadziło do uruchomienia syren alarmowych w części województwa lubelskiego. Mieszkańcy nie otrzymali jednak alertu RCB wysyłanego SMS-ami. O to, czy systemy ostrzegania w kryzysie zadziałały prawidłowo pytany był w piątkowej rozmowie na antenie TVN24 minister Marcin Kierwiński. Minister przyznał, że wszystko zadziałało poprawnie:

- System ostrzegania zadziałał skutecznie. Dokładnie przeanalizujemy przebieg działań i wprowadzimy rozwiązania, które jeszcze lepiej będą odpowiadały na potrzeby obywateli. Od pierwszych dni rządu premiera Donalda Tuska konsekwentnie udoskonalamy procedury reagowania kryzysowego. Musimy pamiętać, że w obecnych realiach bezpieczeństwa sygnały alarmowe należy traktować z pełną powagą i znać zasady postępowania - ocenił.

Dziennikarka zapytała gościa o Poradnik Bezpieczeństwa i jeden z jego zapisów, w którym wskazane jest, że po usłyszeniu sygnału należy włączyć radio lub telewizję i postępować zgodnie z komunikatami, ale w przypadku Lubelszczyzny nic takie nie miało miejsca. Polityk dodał, że jeśli zaś chodzi o Poradnik Bezpieczeństwa, to ten jasno wskazuje, jak postępować po usłyszeniu sygnału alarmowego. - Jeśli nie ma innych komunikatów służb, należy pozostać w bezpiecznym miejscu najlepiej z dala od okien, aż do odwołania alarmu. Żyjemy w czasach, w których wiedza o tym, co oznaczają sygnały alarmowe i jak na nie reagować, musi stać się powszechną umiejętnością - mówił, a dopytany, jak sam by zareagował na sygnał alarmowy, odparł, że przeszedłby w mieszkaniu do miejsca bez okien, a po zakończeniu alarmu powrócił do normalnego funkcjonowania.

Co ciekawe, gdy w czasie rozmowy właśnie o Poradniku Bezpieczeństwa, ludzie zaczęli dostawać SMS-y z alertem RBC. A w nim komunikat: MSWiA: bądź przygotowany. Pobierz poradnikbezpieczeństwa.gov.pl - po kliknięciu w link powinniśmy zostać przekierowani na stronę z poradnikiem.

Minister Marcin Kierwiński powiedział, że są podejmowane kroki, by zwiększyć bezpieczeństwo: - Uruchomiliśmy Akademię MSWiA - Ochrona Ludności i Obrona Cywilna i konsekwentnie szkolimy obywateli, aby wiedza o postępowaniu w sytuacjach zagrożenia była jak najszersza. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że potrzeba więcej czasu i jeszcze większej skali działań, ale ten system budujemy od początku obecnej kadencji. Wcześniej w tym obszarze przez lata nie prowadzono podobnych działań.

Szef MSWiA zapewnił także, że od trzech lat konsekwentnie rozwijany i modernizowany jest system alarmowania ludności: - To proces wymagający rozbudowy kolejnych elementów, w tym nowoczesnych narzędzi, takich jak aplikacja umożliwiająca przekazywanie ostrzeżeń w czasie rzeczywistym. W obszarze ochrony ludności przez wiele lat istniały istotne braki, dlatego dziś naszym priorytetem jest systematyczne uzupełnianie tych zaległości i budowa nowoczesnego, skutecznego systemu reagowania na zagrożenia.