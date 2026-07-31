Rosjanie chcą sparaliżować życie Polski na wschodzie. Alarmujące słowa wiceszefa MON

W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM Paweł Zalewski odniósł się do sytuacji po tym, jak na Lubelszczyźnie spadł rosyjski pocisk. Wiceszef MON podkreślił, że niezależnie od tego, czy doszło do błędu, czy też nie, odpowiedzialność za zdarzenie spoczywa na Rosji.

Rosja chce sparaliżować życie na wschodzie Polski

Zdaniem Pawła Zalewskiego celem Kremla jest wywołanie trwałego poczucia zagrożenia w Polsce. – Rosjanie tak naprawdę chcą sparaliżować życie Polski na wschodzie. Chcą doprowadzić do sytuacji takiej, w której ludzie będą żyli w strachu, będą się obawiali powtarzania tego typu sytuacji.

Jak zaznaczył, skutki takich działań mogą wykraczać daleko poza kwestie militarne. – To ma swoje bardzo poważne konsekwencje, to ma swoje konsekwencje dla kapitału, który tam nie będzie inwestował, dla gospodarki, dla wszystkich elementów życia społecznego.

„Rosjanom chodzi o to”

Wiceszef MON zwrócił uwagę, że Moskwa próbuje wymusić na Polsce funkcjonowanie w warunkach ciągłego zagrożenia, mimo że kraj nie jest stroną wojny. – Rosjanom tak naprawdę chodzi o to, aby wprowadzić taki mechanizm, że każdy atak na Ukrainę powoduje zadziałanie systemów alarmowych w Polsce.

Jednocześnie podkreślił, że państwo musi znaleźć równowagę między bezpieczeństwem a normalnym funkcjonowaniem obywateli. – Musimy lepiej połączyć systemy ostrzegania ludności z systemem obrony powietrznej. Tutaj nie ma wątpliwości.

Rosja chce osłabić Zachód

W rozmowie RMF FM Zalewski przekonywał również, że działania Kremla są elementem szerszej strategii wymierzonej w państwa wspierające Ukrainę. – Rosja im więcej ma problemów na Ukrainie, a te problemy ma także dlatego, że Zachód, w tym Polska, skutecznie pomaga, będzie chciała osłabić zdolność Zachodu do tego pomagania, podważając zaufanie do polityki władz, które to czynią.

Wiceszef MON zaznaczył, że Polska pozostaje państwem pokojowym, jednak musi stale wzmacniać zarówno obronę powietrzną, jak i system informowania mieszkańców o zagrożeniach.