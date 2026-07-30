Kierwiński przypomina o "Poradniku Bezpieczeństwa"! Tam napisano, co robić w razie alarmu

W czwartek nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, który zniknął z radarów po 6 minutach, a jego domniemane miejsce upadku zlokalizowano w okolicach Tarnawy-Kolonii (woj. lubelskie).

Uruchomienie syren alarmowych: W odpowiedzi na incydent, zgodnie z procedurami, w części województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe w celu ostrzeżenia ludności.

Waga syren i plany doskonalenia: Władze, w tym szef MSWiA Marcin Kierwiński i premier Donald Tusk, podkreśliły, że syreny alarmowe są najszybszym i najskuteczniejszym sposobem ostrzegania. Zapowiedziano przegląd procedur i doskonalenie systemu powiadamiania, w tym rozważenie wysyłania uspokajających alertów SMS po ustąpieniu zagrożenia.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w czwartek o godzinie 3:40 nad ranem, w polskiej przestrzeni powietrznej został wykryty niezidentyfikowany obiekt. W odpowiedzi na to zagrożenie, w celu rozpoznania i ewentualnego przechwycenia, poderwano myśliwiec F-16. Obiekt zniknął z radarów zaledwie sześć minut później, o godzinie 3:46. Jego domniemane miejsce upadku zostało zlokalizowane w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia, położonej w województwie lubelskim.

W związku z zaistniałą sytuacją, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Ireneusz Nowak, przekazał informację o włączeniu syren alarmowych w województwie lubelskim, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Służby w województwie podkarpackim zostały postawione w stan gotowości.

Kierwiński o "Poradniku bezpieczeństwa"

Na miejsce zdarzenia udali się premier Donald Tusk, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister Kierwiński szczegółowo wyjaśnił przebieg procedury alarmowej.

- Około godziny 3.00, gdy zostały przekazane pierwsze informacje, nastąpiło włączenie radioodbiorników, na które ewentualnie, zgodnie z polskimi procedurami, przychodzi informacja o bliskim zagrożeniu. Rozpoczęło się uruchamianie systemów alarmowych. Ten czas krytyczny, czyli czas zagrożenia, to było około 13 minut. W tym czasie uruchomiono najszybszy sposób powiadomienia ludności i zgodnie z procedurą, czyli system syren alarmowych. Po 13 minutach zagrożenie minęło i także syreny to zakomunikowały - oświadczył.

Minister zaznaczył również, że wdrożono system kontroli każdego elementu procedur, aby wyciągać wnioski i ewentualnie je zaktualizować.

- Celem alarmu jest ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem i po to są procedury. W momencie, gdy zagrożenie trwa bardzo krótko, ten system ma jedną funkcję – poinformować Polaków o tym, że nadchodzi niebezpieczeństwo, i tyle - podsumował.

Rola syren alarmowych

Marcin Kierwiński wielokrotnie akcentował kluczową rolę syren alarmowych w systemie ostrzegania.

- Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie, a to znaczy, że należy postępować zgodnie z procedurami, które zawarte zostały w specjalnym „Poradniku bezpieczeństwa” - stwierdził.

Dodał, że od wielu miesięcy prowadzone są szkolenia dla ludności, dotyczące właściwych reakcji w takich przypadkach. Minister wskazał, że użycie syren alarmowych jest najszybszym sposobem ostrzeżenia społeczeństwa przed zagrożeniem.

- Najpierw sygnał zarządzający alarm, a potem sygnał odwołujący alarm w momencie, kiedy ustaje przyczyna alarmu - zaznaczył.

Powtórzył, że nie istnieje skuteczniejszy i szybszy system powiadamiania niż syreny alarmowe.

Komunikacja z obywatelami

Kwestia komunikacji z obywatelami była również przedmiotem wypowiedzi premiera Donalda Tuska. Premier zaznaczył, że wiadomości SMS z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) nie zostały wysłane, ponieważ syreny alarmowe są szybszym środkiem przekazu.

- Rzeczywiście trzeba SMS-y wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasady, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać uspokajające SMS-y do ludzi - uznał. - Poprzednicy chcieli RCB zlikwidować w ramach swoich pomysłów - dodał.

Marcin Kierwiński podkreślił, że komunikacja za pośrednictwem RCB jest nieustannie doskonalona. Zaznaczył, że procedury zostaną poddane przeglądowi pod kątem ewentualnego wdrożenia drugiego środka informującego o tym, co zdarzyło się po zarządzeniu alarmu syrenowego.

W naszej galerii zobaczysz Donalda Tuska na miejscu zdarzenia na Lubelszczyźnie:

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Sonda Jak oceniasz rządowy "Poradnik bezpieczeństwa"? Bardzo przydatna książeczka Dobrze, ale kilka zagadnień wymaga doprecyzowania Źle, bo jest mało praktyczny Nie mam zdania