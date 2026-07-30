Jest reakcja NATO po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-07-30 14:39

NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - poinformował w czwartek rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE), pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że Sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO.

Flaga NATO
Autor: Borka Kisss/ Shutterstock

Poderwane F-16 i wsparcie NATO. Stanowcza reakcja na naruszenie przestrzeni

Rzecznik dodał, że w odpowiedzi na naruszenie przez rosyjskie siły polskiej przestrzeni powietrznej, NATO i Polska uruchomiły swoje systemy obrony powietrznej i lądowej. - W odpowiedzi poderwano dwa myśliwce NATO – polskie F-16 – a także samolot tankowania powietrznego Airbus A330 należący do wielonarodowej jednostki NATO Multinational Multi-Role Tanker Transport Unit (MMU), polski samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW oraz polski śmigłowiec Mi-24 - oświadczył O'Donnell.

Ścisły kontakt Sojuszu z polskim dowództwem. Ważne rozmowy w tle

Rzecznik dodał, że NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami, a naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie (SACEUR), generał Alexus G. Grynkewich, rozmawiał dzisiaj rano z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą.

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w nocy ze środy na czwartek, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16 ale obiekt zniknął z radarów; miejsce jego upadku zlokalizowano koło miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

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Niezidentyfikowany obiekt na Lubelszczyźnie. Premier i służby na miejscu zdarzenia

Na miejscu zdarzenia od rana trwają działania operacyjne i zabezpieczające - skierowano tam Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz właściwe służby. Na Lubelszczyznę udał się także premier Donald Tusk, który zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON. Po tym spotkaniu premier wraz z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim udali się na miejsce, w którym znaleziono elementy obiektu. 

- Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski - przyznał premier Donald Tusk przebywający w miejscu upadku rakiety. Dodał, że pierwszy obiekt to ten, który spadł na Lubelszczyźnie, a drugi był w pobliżu polskiej granicy, "ale to był bardzo krótki sygnał, więc z nim nie było związanych żadnych konsekwencji". 

Donald Tusk na miejscu wybuchy na Lubelszczyźnie
Galeria zdjęć 20
Wideo z Lubelszczyzny, na miejsce zmierzają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. superexpress
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