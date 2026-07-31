Nie PiS, nie Konfederacja. Sondaż wskazał opcję dla Morawieckiego

Sondaż dla „Super Expressu” pokazuje zaskakujące preferencje Polaków dotyczące strategii wyborczej Mateusza Morawieckiego na 2027 rok.

Aż 39% zdecydowanych Polaków opowiada się za samodzielnym startem formacji byłego premiera, wyraźnie wyprzedzając sojusz z PiS.

Prawie połowa badanych wciąż nie ma zdania, co budzi pytania o przyszłość polityczną Morawieckiego. Co oznacza ta niepewność? Sprawdź szczegóły!

Z kim ugrupowanie Mateusza Morawieckiego powinno wystartować w wyborach parlamentarnych w 2027 roku? Odpowiedzi Polaków pokazują, że potencjalna strategia koalicyjna byłego premiera wcale nie jest dla elektoratu oczywista i pozostaje przedmiotem wyraźnych podziałów opinii publicznej.

W sondażu przeprowadzonym dla „Super Expressu” najwięcej badanych wskazało, że formacja Morawieckiego powinna wystartować samodzielnie. Taką odpowiedź wybrało 22 proc. respondentów. Po wyłączeniu osób niezdecydowanych oznacza to już 39 proc. wskazań, co czyni ten wariant relatywnie najsilniej popieranym scenariuszem wśród zdecydowanych wyborców.

Można to odczytywać jako sygnał rosnącej potrzeby autonomizacji potencjalnego projektu politycznego Morawieckiego. Wynik ten sugeruje, że część elektoratu prawicowego i centroprawicowego preferuje klarowną ofertę programową bez konieczności wchodzenia w strukturalne kompromisy koalicyjne.

Morawiecki z PiS? Taki wariant popiera co siódmy badany

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Wspólną listę ugrupowania Morawieckiego z PiS poparło 14 proc. wszystkich uczestników badania. Wśród osób, które udzieliły jednoznacznej odpowiedzi, odsetek ten wzrasta do 24 proc.

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Z punktu widzenia dynamiki wewnątrz obozu prawicy jest to wynik istotny, ale nie dominujący. Pokazuje on, że choć część wyborców nadal postrzega PiS jako naturalnego partnera politycznego dla Morawieckiego, to nie jest to już wariant jednoznacznie preferowany przez większość.

Znacznie niższe poparcie uzyskała Konfederacja. Sojusz z ugrupowaniem Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka wskazało 7 proc. badanych, co po wyłączeniu niezdecydowanych daje 13 proc.

PSL i Polska 2050 daleko w rankingu

Wspólna lista z Polskim Stronnictwem Ludowym uzyskała 5 proc. wskazań (9 proc. wśród zdecydowanych respondentów). Jeszcze słabszy wynik odnotowała Polska 2050 – 4 proc. ogółu badanych i 8 proc. wśród osób, które wyraziły konkretną opinię.

W obu przypadkach można mówić o ograniczonej zdolności tych ugrupowań do pełnienia roli potencjalnych „kotwic koalicyjnych” dla nowego projektu politycznego Morawieckiego, przynajmniej w percepcji społecznej.

Koalicję Obywatelską oraz Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna wskazało po 6 proc. respondentów (po 10 proc. wśród zdecydowanych). Inne ugrupowanie wybrał 1 proc. badanych.

Aż 43 proc. Polaków nie ma zdania

Istotnym elementem interpretacyjnym pozostaje wysoki odsetek odpowiedzi „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”, który wyniósł aż 43 proc. Oznacza to, że niemal połowa badanych nie potrafi jednoznacznie określić preferowanego scenariusza politycznego dla potencjalnej formacji Mateusza Morawieckiego.

Z perspektywy analizy politologicznej może to świadczyć o wciąż niedookreślonym charakterze ewentualnego projektu politycznego byłego premiera oraz o braku utrwalonej narracji dotyczącej jego przyszłej pozycji na scenie partyjnej.

Badanie dla „Super Expressu” przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24–25 lipca 2026 roku.

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