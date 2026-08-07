Osiem osób z komisji wyborczej oskarżonych. Pomylili wyniki Nawrockiego i Trzaskowskiego

Ośmiu członków komisji wyborczej we Włocławku, z przewodniczącym na czele, stanęło przed sądem za poważne nieprawidłowości w liczeniu głosów prezydenckich.

Ujawniono, że w protokole zabrakło aż 92 głosów dla Rafała Trzaskowskiego, co rzuca cień na rzetelność procesu wyborczego.

Poznaj szczegóły zarzutów, konsekwencje dla oskarżonych, którzy przyznali się do winy, oraz dowiedz się, czy to jedyny taki przypadek w regionie.

Akt oskarżenia po wyborach prezydenckich

Do Sądu Rejonowego we Włocławku trafił akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom pracującym podczas wyborów prezydenckich w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 36 we Włocławku. Wśród oskarżonych są przewodniczący komisji oraz jego zastępca.

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Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku Małgorzata Kręcicka, sprawa dotyczy niedopełnienia obowiązków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników. Według prokuratury błędnie zapisano liczbę głosów oddanych na dwóch kandydatów.

Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, choć faktycznie otrzymał 282. Znacznie większa rozbieżność dotyczyła Rafała Trzaskowskiego. W protokole znalazło się 346 głosów, podczas gdy rzeczywisty wynik miał wynosić 438.

Członkowie komisji przyznali się

Śledczy uznali, że członkowie komisji, nie dopełniając swoich obowiązków, działali na szkodę interesu publicznego. Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Żadna z oskarżonych osób nie była wcześniej karana. O ich odpowiedzialności zdecyduje teraz Sąd Rejonowy we Włocławku. Grozi im do trzech lat pozbawienia wolności.

To kolejna taka sprawa pod Włocławkiem

Nie jest to pierwszy akt oskarżenia dotyczący nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w 2025 r., którym zajmowała się włocławska prokuratura.

Wcześniej przed sądem stanęli członkowie komisji wyborczej w Wieńcu koło Brześcia Kujawskiego. Dziewięciu osobom zarzucono nieprawidłowości przy ustalaniu wyniku głosowania, które doprowadziły do zamiany wyników kandydatów w protokole.

18 czerwca Sąd Rejonowy we Włocławku skazał przewodniczącego komisji na grzywnę w wysokości 180 stawek dziennych po 10 zł, a jego zastępcę na 150 takich stawek. Wobec pozostałych członków komisji postępowanie zostało warunkowo umorzone na trzyletni okres próby. Każdy z nich ma także zapłacić 1500 zł na Fundusz Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Karol Nawrocki wygrał wybory w 2025 roku

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się 18 maja 2025 r., a druga 1 czerwca. Państwowa Komisja Wyborcza dzień później ogłosiła zwycięstwo Karola Nawrockiego, który uzyskał 50,89 proc. głosów. 6 sierpnia 2026 r. Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i objął urząd prezydenta RP.

Poniżej galeria zdjęć: Rok prezydentury Karola Nawrockiego

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