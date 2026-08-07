Dudek nie zgadza się z taką narracją o Powstaniu. „Rzekome moralne zwycięstwa”

W nowym odcinku „Dudek o Polityce” prof. Antoni Dudek mocno komentuje sposób przedstawiania Powstania Warszawskiego, podważając dominującą narrację historyczną.

Historyk stanowczo podkreśla, że Warszawa jedynie przetrwała, a sam zryw był jedną z najtragiczniejszych klęsk w historii Polski, co wymaga głębokiej zadumy.

Poznaj jego ostrzeżenia dotyczące polityki historycznej, pogłębiającego się kryzysu polskiej szkoły oraz narastającej brutalizacji życia publicznego.

Dudek o Powstaniu Warszawskim. „Jedna z najbardziej dramatycznych klęsk”

Jednym z najważniejszych tematów kolejnego odcinka „Dudek o Polityce” było Powstanie Warszawskie i sposób, w jaki po latach opowiadamy o wydarzeniach z 1944 roku.

Prof. Antoni Dudek nie zgadza się z przedstawianiem powstania jako zwycięstwa. Jego zdaniem należy wyraźnie oddzielić późniejszą odbudowę stolicy od militarnego i politycznego bilansu samego zrywu.

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„Warszawa nie zwyciężyła tylko Warszawa przetrwała. To są dwie zupełnie różne rzeczy” – mówił prof. Dudek.

Dudek krytycznie odniósł się również do sposobu prowadzenia polityki historycznej, który – jego zdaniem – prowadzi do „Przekuwania ewidentnych klęsk w rzekome moralne zwycięstwa”.

Prof. Dudek: 1 sierpnia powinien być dniem refleksji

Zdaniem profesora rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego powinna mieć przede wszystkim charakter zadumy nad ceną, jaką zapłacili mieszkańcy stolicy.

„Powinniśmy traktować 1 sierpnia jako jedną z najtragiczniejszych dat w naszej historii. I to powinien być dzień głębokiej żałoby, zadumy i refleksji” – stwierdził.

Jak podkreślał, pamięć o uczestnikach powstania i jego ofiarach nie musi oznaczać traktowania rocznicy jak święta zwycięstwa.

„Szkoła polska jest w coraz głębszym kryzysie”

W programie pojawił się też temat edukacji. Dudek mówił o sporach wokół programów nauczania oraz niechęci części nauczycieli do prowadzenia trudnych i kontrowersyjnych tematów. Według niego problem jest jednak znacznie głębszy niż pojedyncze zmiany w podstawie programowej.

„Szkoła polska jest w coraz głębszym kryzysie i ten kryzys będzie się pogłębiał z prostego powodu, ponieważ ciągle żyjemy w modelu wymyślonym w XIX wieku i doskonalonym w wieku XX, który kompletnie nie pasuje do realiów dzisiejszego świata” – ocenił.

Profesor przekonywał, że rozwiązaniem nie będą kolejne odgórne reformy. Wskazywał na większą decentralizację i stworzenie nauczycielom możliwości budowania szkół odpowiadających różnym potrzebom uczniów.

„Konkretni nauczyciele z powołania będą w stanie dla pewnej części młodzieży zbudować szkoły do nich dopasowane bo młodzież potrzebuje bardzo różnych typów szkół” – mówił.

Sondaże nie powinny decydować za wyborców

Antoni Dudek odniósł się również do sondaży i głosowania strategicznego. Jego zdaniem wyborcy zbyt często rezygnują z popierania preferowanego kandydata lub ugrupowania tylko dlatego, że ma ono niewielkie szanse na przekroczenie progu.

„Ja uważam, że trzeba po prostu głosować za tym, co się wydaje nam optymalne, niezależnie od tego jakie to ma poparcie. Dlatego, że nigdy formacja nie wyjdzie, nie przekroczy progu, jeżeli ludzie będą ją zdradzać już na etapie: »bo mój głos nie będzie miał znaczenia«.” - powiedział.

Zdaniem profesora takie podejście odbiera mniejszym ugrupowaniom szansę na zbudowanie realnego poparcia.

Dudek ostrzega przed „barbarizacją” polityki

Mocne słowa padły także w kontekście atmosfery podczas uroczystości publicznych i agresji wobec polityków. Zdaniem Dudka gwizdy i próby zakłócania wystąpień przedstawicieli państwa mogą szybko stać się zjawiskiem dotykającym polityków wszystkich stron.

„Otóż to doprowadzi do tego, że wszyscy wysocy przedstawiciele państwa polskiego (...) będą mieli już niedługo takie grupy, które będą im przeszkadzały i gwizdały” – przestrzegał. „Będziemy mieli etap zaburzenia prywatności polityków (...) ponieważ tak, w tym kierunku idzie barbarizacja polskiego życia politycznego” – ocenił.

„Permanentna wojna w sieci”

W odcinku pojawił się również temat cyberbezpieczeństwa. Dudek zwrócił uwagę na skalę prób wyłudzania danych i przejmowania dostępu do pieniędzy użytkowników internetu.

„Permanentna wojna w sieci, której celem jest wyłudzanie od nas różnego rodzaju informacji, a najczęściej chęć pozyskania dostępu do naszych kont bankowych” – mówił.

Internet określił jako niezwykle użyteczne narzędzie, które jednocześnie niesie ze sobą coraz poważniejsze zagrożenia.

„To jest fantastyczne narzędzie, ale niestety kij ma dwa końce, ten drugi koniec jest mniej sympatyczny” – stwierdził.

Cały najnowszy odcinek programu „Dudek o Polityce” można obejrzeć na kanale Super Expressu na YouTube oraz na naszej stronie.

Poniżej galeria zdjęć: Magdalena Biejat w programie "Dudek o polityce"

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PROF. DUDEK ODPOWIADA NAWROCKIEMU! POLEXIT, KIBOLE I POWSTANIE WARSZAWSKIE | Dudek o Polityce