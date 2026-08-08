Najnowszy ogólnopolski sondaż oceniający prezydentów RP po 1989 roku ujawnił miażdżące zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego, który zdeklasował konkurencję.

Urzędujący Karol Nawrocki zaskakująco wysoko, podczas gdy Andrzej Duda znalazł się na szarym końcu z zaledwie 2,1proc. poparcia.

Odkryj pełne wyniki badania i dowiedz się, co zadecydowało o tak wyraźnej dominacji oraz niskim wyniku byłego prezydenta!

Polacy ocenili prezydentów sprawujących najwyższy urząd w państwie po 1989 roku. Wyniki badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przynoszą zdecydowane zwycięstwo jednego nazwiska. Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta RP przez 44,7 proc. respondentów. Żaden z jego konkurentów nie zbliżył się nawet do poziomu 15 proc.

Drugie miejsce zajął Lech Kaczyński, którego wskazało 14,2 proc. ankietowanych. Na trzeciej pozycji znalazł się urzędujący prezydent RP Karol Nawrocki z wynikiem 12,3 proc. To oznacza, że Kwaśniewski uzyskał ponad trzy razy więcej wskazań niż drugi w zestawieniu Lech Kaczyński.

Sondaż przynosi jednak jeszcze jedno zaskoczenie. Znacznie słabiej wypadł Andrzej Duda, który zakończył swoją drugą kadencję stosunkowo niedawno. Za najlepszego prezydenta uznało go zaledwie 2,1 proc. badanych.

Bronisław Komorowski uzyskał 5,3 proc. wskazań. Na końcu zestawienia znaleźli się Lech Wałęsa z wynikiem 0,3 proc. oraz Wojciech Jaruzelski – 0,1 proc. Jednocześnie 8,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że żaden z wymienionych polityków nie zasługuje na miano najlepszego prezydenta, a 12,9 proc. nie miało zdania.

Dwie kadencje i historyczne wydarzenia

Aleksander Kwaśniewski opuścił Pałac Prezydencki ponad 20 lat temu. Urząd sprawował przez dwie kadencje – od 1995 do 2005 roku. W 2000 roku jako jedyny prezydent III RP zapewnił sobie reelekcję już w pierwszej turze, uzyskując ponad 53 proc. głosów.

Na jego prezydenturę przypadły również dwa przełomowe wydarzenia dla Polski: wejście do NATO w 1999 roku oraz przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku. Sondaż nie pytał jednak respondentów o powody ich wyboru, dlatego na podstawie badania nie można przesądzić, co stoi za tak wysoką oceną Kwaśniewskiego. Znacznie więcej pokazuje natomiast podział odpowiedzi według sympatii politycznych.

Kwaśniewski wysoko także wśród wyborców opozycji

Ciekawie wygląda podział odpowiedzi według preferencji politycznych. Wśród zwolenników obozu rządzącego Kwaśniewskiego wskazało aż 76 proc. badanych, a Bronisława Komorowskiego 9 proc. Lech Kaczyński i Lech Wałęsa otrzymali po 1 proc.

Wśród wyborców opozycji, do której w badaniu zaliczono sympatyków PiS, Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, wynik był znacznie bardziej wyrównany. Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Karol Nawrocki zdobyli po 25 proc. wskazań. Andrzej Duda i Bronisław Komorowski otrzymali po 2 proc., a 14 proc. badanych uznało, że na miano najlepszego nie zasługuje żaden z wymienionych prezydentów.

Jeszcze inaczej odpowiedzieli sympatycy obu Konfederacji. Kwaśniewski i Nawrocki uzyskali po 22 proc., a Lech Kaczyński 19 proc. Najwięcej, bo 27 proc. badanych z tej grupy, nie wskazało jednak żadnego prezydenta. Andrzej Duda zdobył w tym elektoracie 2 proc.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 24–25 lipca 2026 roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków. Zastosowano metodę mix-mode, łącząc ankiety internetowe CAWI z telefonicznymi wywiadami CATI.

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