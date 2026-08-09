Najnowszy sondaż United Surveys przynosi złe wieści dla Donalda Tuska, wskazując na dominującą krytykę jego rządu.

Aż 58 proc. Polaków negatywnie ocenia dotychczasowe rządy koalicji, podczas gdy tylko 35,9 proc. wyraża pozytywną opinię.

Zobacz, jak głęboka polaryzacja wpływa na oceny i jakie niepokojące sygnały płyną od wyborców spoza głównych bloków politycznych.

Najnowszy sondaż przynosi niekorzystny wynik dla rządu Donalda Tuska. United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski zapytało Polaków o ocenę dotychczasowych rządów Koalicji Obywatelskiej. Negatywną opinię wyraziło łącznie 58 proc. ankietowanych, podczas gdy pozytywnie działania gabinetu oceniło 35,9 proc. Zdania nie miało 6,1 proc. respondentów.

Jeszcze wyraźniej sytuację pokazują szczegółowe odpowiedzi. Aż 36,2 proc. badanych ocenia rządy koalicji „zdecydowanie negatywnie”, a kolejne 21,8 proc. – „raczej negatywnie”. Po przeciwnej stronie znalazło się 32,4 proc. ankietowanych wybierających odpowiedź „raczej pozytywnie”. Zdecydowanie zadowolonych z dotychczasowych rządów jest natomiast 3,5 proc. respondentów.

Mocne poparcie własnego elektoratu

Wynik całego badania jest dla obozu rządzącego trudny, ale podział według preferencji politycznych pokazuje dwie zupełnie różne Polski. Wśród zwolenników ugrupowań tworzących rząd aż 81 proc. pozytywnie ocenia jego dotychczasowe działania. Zdecydowanie pozytywną opinię ma 11 proc. tej grupy, a raczej pozytywną – 70 proc.

Krytycznie na gabinet Donalda Tuska patrzy natomiast 8 proc. jego politycznego zaplecza. Pozostałe 11 proc. nie potrafiło wystawić rządowi jednoznacznej oceny. Oznacza to, że rząd wciąż może liczyć na bardzo mocne poparcie własnego elektoratu. Problem pojawia się jednak poza nim.

Opozycja niemal jednomyślna. 95 proc. krytykuje rząd

Wśród respondentów zakwalifikowanych w badaniu jako wyborcy opozycji, czyli sympatyków PiS, Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, ocena rządów Donalda Tuska jest niemal jednoznaczna. Negatywnie wypowiada się o nich aż 95 proc. badanych z tej grupy.

Co więcej, 71 proc. wystawia ocenę „zdecydowanie negatywną”, a 24 proc. – „raczej negatywną”. Pozytywne głosy są marginalne: 3 proc. wyborców opozycji ocenia rząd raczej dobrze, natomiast 2 proc. nie ma zdania.

Podobny obraz przynoszą wyniki wśród zwolenników obu Konfederacji. 94 proc. z nich negatywnie ocenia rządy koalicji – 60 proc. zdecydowanie, a 34 proc. raczej negatywnie. Raczej dobrą ocenę wystawiło tylko 2 proc.

Ważny sygnał płynie od wyborców spoza głównych obozów

Z punktu widzenia Donalda Tuska szczególnie interesujące mogą być odpowiedzi osób zaliczonych w badaniu do grupy „pozostałych wyborców”. Nie są one bowiem tak silnie związane z politycznym podziałem na obóz rządzący i opozycję. Także tutaj przeważają krytyczne głosy. Negatywnie dotychczasowe rządy koalicji ocenia łącznie 62 proc. tej grupy. 39 proc. wskazało odpowiedź „raczej negatywnie”, a 23 proc. – „zdecydowanie negatywnie”. Raczej pozytywną opinię wyraziło 32 proc. badanych.

To właśnie ten wynik może być istotnym sygnałem dla Koalicji Obywatelskiej i jej partnerów. Sondaż pokazuje bowiem nie tylko przewidywalną polaryzację między elektoratem rządowym a opozycyjnym, lecz również przewagę krytycznych ocen wśród respondentów pozostających poza tymi dwoma głównymi blokami.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 24–25 lipca 2026 roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zastosowano metodę mix-mode, łącząc ankiety internetowe CAWI z telefonicznymi wywiadami CATI.

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