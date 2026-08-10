Prezydent Nawrocki tworzy strategię. Czy pogodzi Kaczyńskiego z Morawieckim?

Prezydent Karol Nawrocki zapowiada własną strategię rozwoju RP, która ma stać się politycznym drogowskazem na najbliższą kampanię parlamentarną.

W strategii uczestniczy 700 ekspertów z 17 rad prezydenckich, pracujących społecznie nad planem na półtora roku.

Według źródeł z Pałacu, Nawrocki chce pogodzić Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim i doprowadzić do wspólnego rządu z Konfederacją.

Prezydent pisze strategię

Z okazji rocznicy zaprzysiężenia na urząd prezydenta Karol Nawrocki wygłosił przemówienie pod Pałacem Prezydenckim. Zwrócił w nim uwagę na działalność 17 rad prezydenckich, które – jak mówił – zgromadziły „siedmiuset wybitnych, profesjonalnych, w zasadniczej części niezwiązanych z polityką przedstawicieli”. – Siedemset osób, które w sposób społeczny, bez pobierania środków finansowych współpracują z prezydentem i od roku przygotowują prezydencką strategię rozwoju na najbliższe półtora roku – mówił Nawrocki. Strategia rozwoju zostanie przedstawiona w ciągu kilku miesięcy. Ma być wskazówką dla partii, aby stworzyć plan na przyszłość.

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– Strategia stanie się punktem odniesienia do najbliższej kampanii parlamentarnej, która wyłoni polskie siły patriotyczne, kochające Polskę, gotowe do dialogu między ośrodkiem prezydenckim i przyszłym premierowskim, aby Polska rozwijała się, była bezpieczna i było w niej mniej politycznych konfliktów – dodał prezydent.

Jak pogodzić prezesa z byłym premierem?

Pytanie, czy uda mu się pogodzić prawicę. - Prezydent Karol Nawrocki chce, aby prawica się porozumiała, będzie robił dużo, żeby pogodzić Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim na wybory parlamentarne, a później żeby razem stworzyli rząd z Konfederacją – powiedział nam informator z Pałacu Prezydenckiego.

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