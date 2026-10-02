Ograniczyć weto prezydenta? Polacy zabrali głos. Wyborcy prawicy mówią jasno

Polityczny spór o prezydenckie weto narasta, prowadząc do gorącej debaty o ewentualnym ograniczeniu tej kluczowej prerogatywy głowy państwa.

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster ujawnia, że społeczeństwo jest głęboko podzielone w kwestii zmian w Konstytucji.

Mimo że większość Polaków sprzeciwia się ograniczeniu weta, blisko połowa respondentów opowiada się za jego reformą – sprawdź, kto i dlaczego!

Prezydenckie weto od miesięcy pozostaje jednym z ważnych elementów politycznego sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim. Zapytaliśmy więc Polaków, czy ich zdaniem należałoby zmienić Konstytucję i ograniczyć to uprawnienie głowy państwa. Wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazują, że społeczeństwo jest w tej sprawie podzielone.

42 proc. przeciw ograniczeniu weta

Na pytanie: „Czy w Polsce powinno się zmienić Konstytucję ograniczając prawo weta Prezydenta RP?” 19 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a kolejnych 17 proc. – „raczej tak”. Łącznie daje to 36 proc. zwolenników zmiany.

Przeciwnego zdania jest większa grupa badanych. 18 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”, natomiast 24 proc. – „zdecydowanie nie”. W sumie 42 proc. ankietowanych nie chce ograniczenia prezydenckiego weta.

Duża jest także grupa niezdecydowanych. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 22 proc. respondentów.

Jeżeli pominąć osoby niezdecydowane, 46 proc. badanych opowiada się za zmianą, a 54 proc. jest jej przeciwnych.

Wyborcy PiS i Konfederacji zdecydowanie przeciw

Znacznie wyraźniejszy obraz widać wśród wyborców PiS oraz obu Konfederacji. Tylko 3 proc. tej grupy zdecydowanie popiera ograniczenie prawa weta prezydenta, a 8 proc. jest „raczej” za takim rozwiązaniem. Łącznie daje to 11 proc.

Przeciw jest natomiast 73 proc. wyborców tych ugrupowań. 21 proc. odpowiada „raczej nie”, a aż 52 proc. „zdecydowanie nie”. Kolejne 16 proc. nie ma zdania.

Po wyłączeniu niezdecydowanych proporcje są jeszcze bardziej wyraźne: 13 proc. popiera ograniczenie weta, a 87 proc. jest przeciw.

Jak dziś działa prezydenckie weto?

Obecnie prezydent może odmówić podpisania ustawy i skierować ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Aby odrzucić weto, potrzebna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zmiana tych zasad wymagałaby zmiany Konstytucji. President.gov.pl

Sondaż pokazuje, że pomysł ograniczenia tego uprawnienia nie ma dziś poparcia większości badanych. Jednocześnie ponad co piąty respondent nie potrafi jednoznacznie opowiedzieć się po żadnej ze stron.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 21-22.09.2026 roku metodą CAWI na próbie 1029 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki w USA

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