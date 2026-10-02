Tusk pod Belwederem i jedno pytanie do Nawrockiego. „I po co było tak rumakować?”

Premier Donald Tusk ponownie zaskakuje, publikując wymowne nagranie sprzed Belwederu z pytaniem skierowanym do prezydenta po jego kluczowej decyzji.

W tle politycznej szarży ustawa paliwowa, która ma przynieść kierowcom znaczne obniżki cen, choć jej podpisanie było poprzedzone sporem.

Odkryj pełen kontekst tej wymiany zdań i dowiedz się, czy obietnice niższych cen paliw spełnią się już w najbliższy weekend.

Donald Tusk ponownie wykorzystał spacer w pobliżu Belwederu do krótkiej politycznej zaczepki. Premier zamieścił w piątek nagranie, na którym patrzy w kamerę i pyta:

– I po co było tak rumakować?

I po co było tak rumakować? pic.twitter.com/WGTgZNuAU7— Donald Tusk (@donaldtusk) October 2, 2026

Nie doprecyzował, do kogo kieruje te słowa. Kontekst jest jednak czytelny: dzień wcześniej Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, wokół której od tygodni trwał spór między rządem a Pałacem Prezydenckim.

Tusk wcześniej naciskał na podpis

Rząd od połowy września przekonywał, że podpis prezydenta otworzy drogę do ponownego uruchomienia programu „Ceny Paliwa Niżej”. Donald Tusk deklarował wtedy, że rząd zrealizuje kolejny wariant programu natychmiast po podpisaniu ustawy przez prezydenta.

Spór miał już wcześniej swoją pierwszą odsłonę. Poprzednią wersję ustawy Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, wskazując m.in. na zastrzeżenia dotyczące działania prawa wstecz. Tym razem zdecydował się ustawę podpisać, ale zapowiedział skierowanie jej do TK w trybie następczym.

Rząd zapowiada tańsze paliwo już w weekend

Po decyzji prezydenta minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny na stacjach mają spaść już w weekend. Według jego deklaracji obniżka może wynieść około 1,2–1,3 zł na litrze. Sam Tusk po podpisaniu ustawy napisał, że „wygrali Polacy”, którzy mają zapłacić mniej za paliwo już w weekend.

Piątkowy filmik z pytaniem o „rumakowanie” jest więc kolejnym elementem politycznej wymiany między premierem a prezydentem. Tym razem Tusk postawił na jedno zdanie i wymowny uśmiech.

Poniżej galeria zdjęć: Tak wygląda Belweder

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