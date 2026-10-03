Koniec dobrej passy Karola Nawrockiego? Kwaśniewski i Duda mieli lepsze notowania!

Poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego spadło w ostatnich sondażach: według Pollstera z 47 proc. w sierpniu do 44 proc. we wrześniu, a według CBOS z 56 proc. do 51 proc.

Eksperci wskazują, że na pogorszenie ocen mogły wpłynąć spóźnione decyzje prezydenta dotyczące ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych oraz emocje związane z drożyzną.

Notowania mogą dalej się zmieniać wraz z narastającym konfliktem między rządem a prezydentem, co pokazują także historyczne przykłady wcześniejszych głów naszego państwa. Lepsze oceny po roku prezydentury mieli poprzednicy Nawrockiego.

Gorsze notowania Karola Nawrockiego

W sierpniu, czyli równo rok po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd prezydenta, zamówiliśmy w Instytucie Badań Pollster sondaż, z którego wynikało, że 47 proc. Polaków dobrze ocenia głowę państwa. Według najnowszego, wrześniowego badania tej samej pracowni dla „Super Expressu”, pozytywnych ocen jest już nieco mniej – 44 proc. (15 proc. wystawiło ocenę „ani dobrą, ani złą”, 39 proc. ocenia prezydenta źle, a 3 proc. nie ma zdania). Oznacza to spadek o 3 punkty procentowe w ciągu miesiąca.

Podobną tendencję zniżkową widać w badaniu CBOS z sierpnia. Prezydenta Karola Nawrockiego dobrze oceniło wówczas 51 proc. ankietowanych, podczas gdy miesiąc wcześniej pozytywnych opinii było 56 proc.

Czyżby Polacy nie byli już tak jednoznacznie usatysfakcjonowani działaniami prezydenta? – To, że wskaźniki poparcia dla prezydenta ulegają zmianom, jest naturalnym stanem rzeczy i trudno jednoznacznie przesądzić, czy mamy do czynienia z trwałym trendem. Na opinie Polaków wpływa wiele czynników, które często mają wymiar emocjonalny – i tego upatruję w spadku ocen – tłumaczy politolog, dr Bartłomiej Machnik (39 l.). – Na te wskaźniki mogły wpłynąć np. kwestie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego i niepodpisywania kolejnej wersji ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych, która – w mniemaniu rządu – ma pomóc w obniżeniu cen na stacjach. To sprawia, że zaangażowanie polityczne prezydenta może nie podobać się szczególnie wyborcom umiarkowanym. Oni reagują emocjonalnie chociażby na kwestię drożyzny – dodaje ekspert.

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Prezydent poszedł rządowi na rękę

1 października prezydent Nawrocki zdecydował się jednak podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach przedsiębiorstw (i jednocześnie skierować ją do TK), co uruchomiło działania na rzecz przywrócenia programu CPN, czyli obniżenia stawek na stacjach paliw. Niewykluczone, że na decyzję miały wpływ sondaże poparcia dla głowy państwa, zarówno pojawiające się w mediach oraz zamawiane przez Pałac Prezydencki.

Jak będą kształtowały się przyszłe notowania głowy państwa? - Trudno to przewidzieć, choć można przypuszczać, że będą się zmieniać — w jedną lub drugą stronę — wraz z narastaniem konfliktu politycznego między dwoma ośrodkami władzy. Jeżeli w przyszłym roku zmieni się rząd na bardziej sprzyjający Karolowi Nawrockiemu, jego odbiór społeczny może wyglądać zupełnie inaczej - informuje dr Machnik.

Przy tej okazji sprawdziliśmy w archiwach CBOS, jaką ocenę mieli poszczególni prezydenci Polski po pierwszym roku sprawowania urzędu.

Lech Wałęsa (83 l.) wchodził do Pałacu Prezydenckiego na fali potężnego entuzjazmu społecznego. Jednak sprawowanie urzędu w dobie transformacji ustrojowej i związanych z nią kosztów społecznych ciążyło legendzie „Solidarności”. W grudniu 1990 r., tuż po zaprzysiężeniu, Wałęsę popierało 60 proc. badanych. Jesienią 1991 r., po 10 miesiącach, jego działalność pozytywnie oceniało już tylko 46 proc. Polaków (pod koniec kadencji było to zaledwie 20 proc.).

Kwaśniewski wypadł w sondażach najlepiej

W przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego (72 l.) sytuacja była odwrotna. Po roku prezydentury, w październiku 1996 r., jego pracę pozytywnie oceniało aż 65 proc. Polaków. Ankietowani do dziś uważają, że Kwaśniewski był najlepszym prezydentem III RP.

Brutalnego zderzenia z nastrojami społecznymi doświadczył z kolei Lech Kaczyński (+61 l.). W grudniu 2006 r., rok po objęciu urzędu prezydenta, zaledwie 31 proc. ankietowanych oceniało jego prezydenturę pozytywnie, przy aż 52 proc. ocen negatywnych.

Znacznie spokojniejszy początek miał następca Kaczyńskiego, prezydent Bronisław Komorowski, który w lipcu 2011 r., po roku spędzonym w Pałacu Prezydenckim, cieszył się aprobatą 56 proc. badanych. Taki sam wynik (56 proc. ocen pozytywnych) uzyskał w lipcu 2016 r. prezydent Andrzej Duda. Warto dodać, że na koniec pierwszej kadencji Duda notował 47 proc. ocen pozytywnych, co pozwoliło mu ponownie wygrać wybory.

Opisany w artykule sondaż Instytutu Badań Pollster został wykonany w dniach 21-22 września na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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