Polacy ocenili działalność Marty Nawrockiej. O takiej opinii prezydent może pomarzyć!

Sondaż Instytutu Badań Pollster pokazuje, że Marta Nawrocka jest oceniana wyraźnie lepiej niż prezydent – 64 proc. badanych pozytywnie ocenia jej działalność.

Popularność pierwszej damy rośnie dzięki jej aktywności społecznej, pracy fundacji i zaangażowaniu w ochronę dzieci w sieci.

Tymczasem Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania – 47 proc. ocenia go dobrze, a 46 proc. negatywnie, co eksperci tłumaczą większą odpowiedzialnością i kontrowersyjnością urzędu prezydenta.

Polacy ocenili pierwszą damę

Marta Nawrocka nie jest wyłącznie towarzyszką męża podczas oficjalnych wizyt i uroczystości. Od początku kadencji buduje własny program społeczny, koncentrując się na ochronie dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałaniu przemocy w sieci. Angażuje się m.in. w walkę z hejtem i wzmacnianiem praw obywatelskich, czemu służy założona przez nią fundacja „Blisko Ludzkich Spraw”, prowadząca warsztaty dla uczniów, działania edukacyjne i projekty wspierające rodziny. Pierwsza dama regularnie spotyka się także z seniorami, organizacjami społecznymi i wolontariuszami. Jesienią tego roku Nawrocka ma zorganizować w Polsce międzynarodowe spotkanie poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym — wydarzenie, które zapowiedziała podczas swojej wizyty w USA.

Instytut Badań Pollster sprawdził, jak Marta Nawrocka jest oceniana przez Polaków. Aż 64 proc. dobrze oceniło jej działalność.

Prezydenta pozytywnie ocenia 47 proc. badanych

To ciekawe, zwłaszcza że prezydent ma gorsze notowania. Niedawno informowaliśmy, że w naszym sondażu pozytywnie ocenia Nawrockiego 47 proc. badanych, ale niewiele mniej, bo 46 proc. z nas wystawia mu ocenę negatywną. - Pierwsza dama nie ma takiego poziomu odpowiedzialności, który budziłby negatywne emocje, jakie wywołuje sam prezydent. Zajmuje się np. działalnością charytatywną i tematami, które nie budzą silnych emocji, dlatego może być lepiej oceniana. Prezydent z oczywistych względów nie wzbudza tak oczywistej sympatii – tłumaczy dr Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW.

Badanie wykonano w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.

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