Czy Karol Nawrocki dobrze sprawuje urząd prezydenta? Polacy wyrazili opinie

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-05 5:15

W czwartek mija rok, odkąd Karol Nawrocki (43 l.) został zaprzysiężony na prezydenta. Jak jego prezydenturę oceniają dziś Polacy? Sprawdził to Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Okazuje się, że 47 proc. z nas ocenia głowę państwa dobrze.

Prezydent Karol Nawrocki wskazuje coś palcem z wnętrza pojazdu. O sondażu na jego temat przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Express
  • Prezydent Karol Nawrocki w pierwszym roku urzędowania zawetował ponad 40 ustaw i aktywnie zgłasza własne projekty, budując pozycję lidera prawicy.
  • W sondażu Pollster 47% Polaków oceniło go dobrze, 43% źle, a 10% nie ma zdania — eksperci wskazują, że jego poparcie jest wyższe niż PiS.
  • Analitycy łączą wzrost zaufania z jego zmianą podejścia do Ukrainy, m.in. odebraniem Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu; badanie przeprowadzono 16–17 lipca na próbie 1021 osób.

Nowa jakość prezydentury

Z pewnością Karol Nawrocki sprawuje urząd w zupełnie innym stylu niż jego poprzednik Andrzej Duda (54 l.). Już w pierwszym roku kadencji znacząco utrudnił funkcjonowanie koalicji rządowej, wetując ponad 40 ustaw, co stanowi bezprecedensowy, historyczny rekord w relacjach Pałacu Prezydenckiego z Sejmem. Jednocześnie wykazuje ogromną aktywność legislacyjną, regularnie składając własne projekty poselskie i prezydenckie. Nawrocki nie ukrywa przy tym ambitnych planów politycznych – otwarcie dąży do objęcia przywództwa na całej polskiej prawicy i skonsolidowania obozu opozycyjnego.

Jak obecnego prezydenta oceniają Polacy? W sondażu Instytutu Badań Pollster 47 proc. z nas oceniło pierwszy rok kadencji głowy państwa dobrze. Z kolei 43 proc. oceniło prezydenta źle, a 10 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

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Poparcie większe niż dla PiS

– Karol Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że udało mu się zdobyć zaufanie wyborców całej prawicy, a może także wyborców innych partii politycznych – zauważa Sergiusz Trzeciak, specjalista ds. marketingu politycznego, autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory". – To prawdopodobnie zasługa zmiany nastawienia nowego prezydenta wobec Ukrainy i odebrania przez niego Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu (48 l.) – dodaje Trzeciak.

Sondaż wykonano w dniach 16-17 lipca na próbie 1021 dorosłych Polaków.

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KAROL NAWROCKI