Czy Karol Nawrocki dobrze sprawuje urząd prezydenta? Polacy wyrazili opinie

Prezydent Karol Nawrocki w pierwszym roku urzędowania zawetował ponad 40 ustaw i aktywnie zgłasza własne projekty, budując pozycję lidera prawicy.

W sondażu Pollster 47% Polaków oceniło go dobrze, 43% źle, a 10% nie ma zdania — eksperci wskazują, że jego poparcie jest wyższe niż PiS.

Analitycy łączą wzrost zaufania z jego zmianą podejścia do Ukrainy, m.in. odebraniem Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu; badanie przeprowadzono 16–17 lipca na próbie 1021 osób.

Nowa jakość prezydentury

Z pewnością Karol Nawrocki sprawuje urząd w zupełnie innym stylu niż jego poprzednik Andrzej Duda (54 l.). Już w pierwszym roku kadencji znacząco utrudnił funkcjonowanie koalicji rządowej, wetując ponad 40 ustaw, co stanowi bezprecedensowy, historyczny rekord w relacjach Pałacu Prezydenckiego z Sejmem. Jednocześnie wykazuje ogromną aktywność legislacyjną, regularnie składając własne projekty poselskie i prezydenckie. Nawrocki nie ukrywa przy tym ambitnych planów politycznych – otwarcie dąży do objęcia przywództwa na całej polskiej prawicy i skonsolidowania obozu opozycyjnego.

Jak obecnego prezydenta oceniają Polacy? W sondażu Instytutu Badań Pollster 47 proc. z nas oceniło pierwszy rok kadencji głowy państwa dobrze. Z kolei 43 proc. oceniło prezydenta źle, a 10 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

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Poparcie większe niż dla PiS

– Karol Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że udało mu się zdobyć zaufanie wyborców całej prawicy, a może także wyborców innych partii politycznych – zauważa Sergiusz Trzeciak, specjalista ds. marketingu politycznego, autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory". – To prawdopodobnie zasługa zmiany nastawienia nowego prezydenta wobec Ukrainy i odebrania przez niego Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu (48 l.) – dodaje Trzeciak.

Sondaż wykonano w dniach 16-17 lipca na próbie 1021 dorosłych Polaków.

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